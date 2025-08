Nehéz örökséget vett át a Csíkszereda

Csíkszereda a székely – és a magyar – jégkorong fellegvára. Immár majdnem száz esztendeje az. Az 1920-as években történt ugyanis, hogy Vákár Lajos és néhány barátja a városi moziban lejátszott filmhíradóban kanadai srácokat látott korcsolyázva. bottal valamiféle ki „csomagot” ütögetni, és kifelé jövet meg is jegyezték egymásnak: ezt ők is meg tudnák csinálni. Meg is csinálták. Ma Vákár Lajos nevét viseli a csíki jégcsarnok. A csapat pedig őrzi az évszázados hagyományokat, bár azzal a tradícióval már szakított, hogy keretét csak tiszta, lehetőleg helyi, székely forrásból meríti.

Az SC Csíkszereda játékosai a székely himnuszt éneklik a csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpályán 2025. április 17-én

Fotó: Veres Nándor / Forrás: MTI

Ám így is a kisebbségi lét és öntudat erős bástyája a hoki. Hogy mást ne mondjunk, talán ez az egyetlen hely a történelmi Magyarországon, ahol az „Édesanyám, kedves anyám, csak az a kérésem…” kezdetű szurkolói nóta nem ilyen-olyan színű mezzel vagy futballcsukával folytatódik, hanem ekképpen: „…hogy hokibotot, hokibotot csináltasson nékem. Hokibotot sej, haj, korcsolyát melléje, mert ez illik, illik, illik, ez illik, illik, illik a székely legényre!”

A csíki srácok azonban a futballcsukát is egyre büszkébben és sikeresebben viselik, történetük során idén először fel is jutottak a román első osztályba. Ahonnan ugyancsak a nyáron, nem kis meglepetésre, kiesett a Sepsiszentgyörgy, így ezt a székely örökséget is magukra kellett venniük.