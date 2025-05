Furcsa a helyzet, ha magyaroknak akarunk szurkolni

Korábban egyszer-egyszer előfordult, hogy a Veszprém nem jutott be a négyes döntőbe, de inkább az számított jellemzőnek, hogy beverekedte magát.

Mondhatni, az volt az alap, hogy a csapat eljut a kölni Final Fourba, aztán ott majd mindent megtesz, hogy valóra váltsa a legszebb álmát, azaz megnyerje a Bajnokok Ligáját.

Ehhez háromszor nagyon közel került, de tíz éve a Barcelona simán, 2019-ben a Vardar Szkopje nagy csatában legyőzte a fináléban, a kettő között pedig 2016-ban a lengyel Kielce ellen kilencgólos vezetésről engedte ki a kezéből negyedóra alatt a serleget.

Veszprémben nem is csinálnak titkot abból, hogy minden, ami náluk történik, annak a végső célja a csúcs a BL-ben, ehhez képest most egymás után harmadszor nem sikerült a csapatnak a négy közé kerülnie. A férfiaknál a Szeged ugyanúgy hiába ostromolja a Final Fourt, mint a Veszprém az aranyérmet, a legnagyobb erőfeszítések ellenére még sohasem sikerült bejutnia a legjobb négybe. Így most ott tartunk, hogy négy magyar csapatnak volt esélye a négyes döntőre, a férfiaknál ez egyiküknek sem sikerült, a nőknél a korábbi, elsősorban magyarokra építő gyakorlatát a cél érdekében feladó Ferencváros is elbukott a küszöbben, és csak a BL-ben címvédő Győr tudott belépni az ajtón.