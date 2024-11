Botrányt kavart a Premier League-ben egy négy évvel ezelőtt készült videófelvétel. Ennek nyomán felfüggesztették David Coote játékvezetőt, mert becsmérlő megjegyzéseket tett a Liverpoolra és a klub akkori menedzserére, Jürgen Kloppra.

A közösségi médiában megosztott videó egy Premier League-mérkőzés után készült, amelyet Coote vezetett. A meccsst 2020 júliusában a Liverpool és a Burnley játszotta, 1-1-es végeredménnyel. A videó tanúsága szerint a játékvezető keresetlen szavakkal kritizálta a német szakvezetőt. Kocsmai vitákban megszokott kifejezésekkel illette, amelyek egy része nem nyomdafestékbarát, így nem is idézzük. Coote spori azért fakadt ki, mert Jürgen Klopp bírálta őt a meccs után, mondván nem fújt be nyilvánvaló szabálytalanságokat, amelyeket a Liverpool játékosai szenvedtek el, és ez vette el a győzelem lehetőségét a Liverpooltól Klopp szerint.

Ad némi vajszínű árnyalatot a Coote felfüggesztésének, hogy néhány nappal ezelőtt éppen ő vezetett egy Liverpool-meccset. A 42 éves játékvezető a szombati, Aston Villa elleni 2–0-s Liverpool-győzelem alkalmával fújta a sípot. Ő a Premier League egyik legtapasztaltabb játékvezetője, 2018 óta bíráskodik az élvonalban. Sem a Liverpool, sem a játékvezetői szövetség nem foglalt állást a videó ügyében egyelőre.

Aligha várhatjuk a játékvezetőktől, hogy ne legyenek érzéseik, indulataik, ne legyen véleményük a világról, és időnként ne forrjon bennük indulat. Ugyanígy nem várhatjuk el az edzőktől és a játékosoktól sem. Az ember már csak olyan, hogy reagál az őt ért ingerekre. Persze a civilizált kommunikáció iránti vágyunknak sok mindent alárendelünk, de képtelenség mindig mosolyogni.

Szegény Coote sporttárs szorult helyzetének oka az, hogy elfelejtette,

manapság minden ember a telefonján lévő kamera két lábon járó kiegészítője.

És engedelmeskedve a kamera parancsának szakmányban felvételt készít. Amikor a játékvezető kiadta a mérgét és keserűségét, ami a Klopp és közte lezajlott beszélgetés nyomán felgyűlt benne, éppen volt bekapcsolt kamera a közelben. Játékvezetőként egyenesen hiba és megengedhetetlen gyalázni bárkit is a csapatokból. De ha meccs után történik, akkor azt több megértéssel fogadhatjuk. Remélhetőleg ez a megbocsátó hozzáállás fogja jellemezni az angol játékvezetőket tömörítő szervezetet is, amikor David Coote büntetéséről dönt. Kíméletet érdemel a játékvezető, már csak a kifakadása óta eltelt idő hossza és a véleménynyilvánítás szabadsága miatt is.