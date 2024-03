Az egykori Vasas-futballista Mészöly Gézát imádják a főváros IV. kerületében. Már harmadszor nevezték ki február 8-án az Újpest vezetőedzőjének, és az ő csapata győzte le a Ferencvárost 6-0-ra 2010. szeptember 11-én, ami a népszerűségi indexét az egekbe repítette. Azóta a Fradi már kétszer leverte ezt a lilákon, először 6-0-lal, majd a legutóbbi hétvégén 5-0-lal állt bosszút a Szusza Ferenc Stadionban, ennek ellenére a lilák ma is párás szemmel emlegetik azt a napot.

De most nem erről van szó. Mészöly Géza harmadik debütálása a pályán jól sikerült, a csapata 2-1-re nyert Diósgyőrben. Utána azonban azt nyilatkozta: „…Tudtunk váltani egy picit és a beszálló játékosok is… Most Franklinre (Sasére – a szerk.) gondolok. Nem szerettem én se játszani ilyen nagydarab feka ellen, aki megtartja a labdát és megcsúsztatja. Szerintem kulcsfontosságú volt, hogy ő be tudott jönni.”

Természetesen a feka szó vágta ki a biztosítékot.

Ami talán elmegy egy baráti társaságban, az nem feltétlenül szalonképes a nyilvánosság előtt, különösen nem egy hivatalos nyilatkozatban, kamerák kereszttüzében. Amúgy, ha úgy vesszük, nála ez a fekete csatár kérdés valahol beakadt lemez lehet, hiszen egyszer már megégette magát ezzel: 2017-ben a Haladás vezetőedzőjeként arról beszélt egy meccs után, hogy kevés légióst küldött a pályára, ezért a klubja hatszázezer forint bónuszt kap az MLSZ-től, „de ha lett volna egy jó csatárom, egy jó fekete, úgy beteszem, mint a huzat”. Érteni persze, hogy mire gondolt, de így, önmagában furcsa, hogy egy csatár legnagyobb erénye a bőre színe lenne… Azt megúszta, a mostani szavait viszont nem, az MLSZ úgy elmeszelte egy hónapra, mint a huzat, és kapott mellé még két hónap felfüggesztettet is.

Érdekes, az édesapja, a legendás Mészöly Kálmán is megjárta hasonlóval. Ő tíz évvel a korábbi eset előtt az MLSZ elnökének a tanácsadójaként dolgozott, és a Sport TV-ben beszélt az akadémiai rendszer fontosságáról, valamint az afrikai légiósokról, akik „épphogy lejöttek a fáról Afrikában, és már hozzák is őket”. Kénytelen volt lemondani a tanácsadói posztról és a további televíziós szereplésről.

Azaz Mészöly Gézának lett volna kinek a kárán megtanulnia, hogy mennyire vigyázni kell minden egyes szóra, de a sajátján sem tette meg. Most legkevesebb négy, márciusra eső bajnoki meccsen hiányzik majd a kiesés ellen harcoló csapata mellől, amelyet egy meggondolatlan szóválasztással akaratlanul is cserben hagyott – a fellebbezés mellett ezen muszáj elgondolkodnia.