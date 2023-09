A várt változás megtörtént Székesfehérvárott, bár nem úgy és nem azzal, amire, illetve akire számíthattunk. A héten lemondott posztjáról Juhász Roland, a fehérvári labdarúgók sportigazgatója, holott elméletileg a vezetőedző, Bartosz Grzelak távozásának kellett volna bekövetkeznie. A lengyel–svéd szakember mérlege egészen pocsék a klubnál, jóval alulmúlja mindegyik elődjéét a közelmúltból, ennél jóval kevesebbért is kiakolbólítottak már vezetőedzőt a futball történetében.

Elég csak a most zajló idényt nézni: a Fehérvár FC egy győzelem és egy döntetlen mellett négyszer szenvedett vereséget, szégyenszemre a Magyar Kupából kiesett a harmadosztályú ESMTK ellen, a pesterzsébeti csapat elleni mérkőzés után a csapat szurkolói le is vetették a mezt a játékosokkal. Ha viszont néhány hónapot visszautazunk az időben, akkor arra is emlékezhetünk, hogy a szerencsének – meg bírói tévedésnek a Puskás Akadémia–Budapest Honvéd mérkőzésen – is köszönhető volt idén májusban, hogy az egyik legnagyobb költségvetéssel gazdálkodó klub, a Fehérvár labdarúgócsapata a bajnokság utolsó fordulójában kiharcolta bennmaradását. Akkor, az utolsó fordulóban hangzott el az a megdöbbentő mondat Bartosz Grzelak szájából, hogy nem esett volna kétségbe, ha a Honvéd vezetést szerez Felcsúton, mert több olyan játékosa is melegített az oldalvonal mellett, akik beállva megnyerték volna a Vasas elleni meccset, ami a bődületes szamárságok kategóriájában utcahosszal nyerne.

Hogy a gyenge szereplésnek miért éppen a sportigazgató lett az – első? – áldozata, az eddig nem derült ki, a klub mélyen hallgat.

Garancsi István tulajdonos a nyáron nyíltan megmondta, a lehetőségek beszűkültek, nem a bajnoki cím, hanem a kiesés elkerülése a cél,

azaz a sportigazgató mozgástere is nyilván kisebbé vált a keret kialakításakor. Nem véletlen, hogy több kulcsjátékos is elment, másként fogalmazva a Vidi nem tudta megtartani, ezért kénytelen volt elengedni őket. Egyszer majd talán Juhász Roland elárulja, miért vállalta a szégyenteljes kudarcokért elsőként a felelősséget, ugyanakkor az évek óta tartó zuhanórepülés azt sejteti, aligha az ő személye volt az akadálya a jobb szereplésnek.

A zuhanyhíradó úgy tudja, a vezetés már tárgyal a Ferencvárosnál rendelkezési állományba került Máté Csabával, Bartosz Grzelak sorsa pedig a vasárnapi, Zalaegerszeg elleni meccsen dől el, ami szintén furcsa döntés lenne: ugyan mitől lenne bármi is jobb a Vidinél, ha sikerülne legyőzni a szintén gyengélkedő egerszegieket? Ennél ott jóval komolyabb lehet a baj.