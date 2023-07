Magne Hoseth szemlátomást roppant szerény ember. Igaz, egy feröeri klubcsapat vezetőedzőjeként furcsán hatna nagyképűen, hiszen a futball világa nem a KÍ Klaksvík körül forog, ám most, a nem várt siker sem részegítette meg, roppant rokonszenvesen kezelte csapata bravúrját. A Ferencváros elleni mérkőzés előtt elismerte, csodának kellene történnie ahhoz, hogy az ő csapata nyerni tudjon a Groupama Arénában és ezzel továbbjusson a Bajnokok Ligája selejtezőinek a második fordulójába – és a jelek szerint csodák igen is léteznek. Ez azonban nem adott okot Magne Hsethnek arra, hogy látványosan a mellét verje, inkább megköszönte a Fradi és Budapest vendégszeretetét, a triumfálása kimerült abban, hogy elmondta, nagyon büszke a játékosaira.

Talán nem is hittük volna, hogy bőven van mit tanulni a feröeri csapat tagjaitól. És most nem is arra a küzdőszellemre és lelkesedésre gondolok, amely bántóan nagy kontrasztot alkotott a ferencvárosiak hit és elképzelés nélküli, lagymatag futballjával, bár az is megérne egy misét. Kubatov Gábor klubelnök Sztanyiszlav Csercseszov menesztése után megígérte a szurkolóknak, hogy a játékosok is megkapják a magukét, nekik is felelniük kell a csúfos kudarcért, nyilván szóba kerül az is, hogy miként illik harcolni egy olyan patinás klub mezében, mint a Ferencváros.

A szerda este nagy tanulsága azonban az is, hogy a Fradi korábbi kétségkívül elismerést érdemlő sikerei sem jogosítanak fel arra, hogy a klubban bárkin is úrrá legyen az arrogancia, a nagyképűség és a tiszteletlenség. Kubatov Gábor egy éve kijelentette, „a csapatunk alkalmas arra, hogy elkapja a Manchester Cityt is”, ami most, BL-csoportkör híján egyelőre biztosan nem valósul meg – nos, ennél az éppen BL-győztes Manchester Citynél sem vetemedne arra senki sem, hogy a klub hivatalos oldalán lenézné a soros ellenfelet, megtagadva tőle a sportban is illő tiszteletet. A Ferencvárosnál valaki ezt megtette a Facebookon: „A svéd bajnok vár ránk a BL-ben. Mert az biztos, hogy mi továbbjutunk…”

Amikor a kudarc felelőseit keresi az elnök, biztosan nem szabad beérnie a stábbal és az öltözővel, az önteltséget is száműznie kell a klub környékéről is,

és nem csak azért, hogy ne váljon nevetségessé. Magne Hosethtől egyébként megkérdezték, mit szól ahhoz, hogy a Ferencváros a hivatalos oldalán lebecsülte az ő csapatát, és a feröeri edző figyelemre méltó választ adott: – Talán én is ezt gondoltam volna a helyükben. De nyilván szerencsésebb lett volna a szempontjukból, ha megnyerik a mérkőzést.

Ez a lényeg.