Lionel Messi múlt hétfőn a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség párizsi díjátadó gáláján megkapta a 2022-es év legjobb játékosát megillető díjat, majd három nappal később újra bekerült a hírekbe, immár adományozóként. Huszonnégy karátos arannyal bevont, névre szóló iPhone 14S telefonnal lepte meg világbajnok csapattársait, valamint a katari vb-n szerepelt válogatott stábtagjait. Minden játékos nevét és mezszámát rágravírozták a készülékek hátlapjaira, s az argentin címer is látható rajtuk.

Messi a hírek szerint 175 ezer fontot (nagyjából 74 millió forintot) fizetett a 35 darab arany iPhone-ért.

Azaz darabonként hozzávetőleg 2,1 millió forintot.

Az ötlet nem új, azután, hogy a 2018-as, oroszországi vb-t a franciák nyerték meg, Antoine Griezmann és Paul Pogba az amerikai profi sportokból ihletet merítve világbajnoki gyűrűket csináltatott a válogatott tagjainak. A Jason of Beverly Hills ékszerház is begravírozta a játékosok nevét, visszaköszönnek a francia trikolór színei, nem is akárhogy: kék zafír, fehér gyémánt és piros rubint teszi ki. Griezmannék nem árulták el, hogy mennyit költöttek a 23 gyűrűre, de ugyanez az ékszerház készítette a 2018-as NBA-bajnok Golden State Warriors kosarasok gyűrűit, és azokat 13 500 dollárra értékelték, 4,8 millió forintra.

A Beverly Hills-i ékszerház tulajdonosa akkor megjegyezte, nem ez volt azt első megbízása futballkörökből sem. Amikor a Chelsea megnyerte a 2012-es Bajnokok Ligáját, Didier Drogba adott le rendelést. A tulaj árakat azokról a gyűrűkről sem közölt, de a Daily Mail fülese alapján az exkluzív ékszerek darabonként 15-16 millió forintba kerülhettek, még a játékosok arcképe is rá lett gravírozva!

Tavaly májusi hír volt, hogy amikor a Manchester Cityhez igazolt Erling Haaland elköszönt Dortmundban, a játékosoknak és az edzői stáb tagjainak, összesen 33 főnek 15 ezer eurós órákat ajándékozott, ez összesen 495 ezer eurós kiadás volt, de az orvosok, gyúrók és további munkatársak is kaptak ajándékot, ők hétezer eurós órákat.

Mind megannyi köszönet azoknak, akik nélkül nem sikerülhetett volna. Átszámolhatjuk a fontot euróra vagy forintra oda és vissza, de a szándék a fontos.

Tavaly karácsonykor Luka Doncic, a Dallas Mavericks kosarasa, napjaink egyik legjobbja, „csak” húszezer dollárt költött arra, hogy mindenkit meglepve telepakolja az öltözőt ajándékokkal. Ám az a csapattársa, akit látunk a videón vigyorogva rollerezni, ugyanúgy örül, mintha gyémántgyűrűt kapott volna.