A tél beálltával jó néhány honfitársunk veszi célba az osztrák, olasz, szlovén vagy szlovák havasokat, hogy hódoljon a síelésnek, snowboardozásnak. Itthon ilyesmire csak módjával van lehetőség, a hó egyre ritkább vendég nálunk. Ezzel együtt amatőr szinten kétségkívül elég sok magyar űzi a téli sportokat. Az pedig komoly veszélyt rejt magában, hogy ha valaki mondjuk Mátraszentistvánon lecsúszva már azt hiszi, mindent tud a fortélyokról, mert az Alpok, de még az Alacsony-Tátra is más kávéház.

A héten megdöbbentő videó került fel a világhálóra. Ausztriában, Kreischberg síterepén egy 18 éves magyar snowboardosnak meggyűlt a baja a csákányos felvonóval, aminek rossz vége lett. A csákány kicsúszott a lábai közül, így két kézzel kapaszkodott bele – ami nem rendeltetésszerű használat –, de egy különösen meredek részen a kezéből is kicsúszott, az illető pedig a mögötte érkezők rémületére lavinaként indult meg lefelé a lejtőn. Akadt, akinek sikerült kikerülnie, de sokakat elkaszált. A csákányos lift nyomvonala feletti ülőliftből készített videó tanulsága szerint szinte hullottak az emberek a hegyoldalban. Négyen sérültek meg, egyiküket mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani.

Kellő tapasztalat híján már a csákányos felvonó használatára sem kerülhetett volna sor,

mert így, amikor megtörtént a baj – ami egy rutinosabb snowboardossal is megeshet –, az illető nem is tudta kontrollálni a helyzetet, és hibát hibára halmozott. A legnagyobb hiba azonban az volt, hogy miután letarolta az embereket, a kertek alatt elhagyta a helyszínt, ami cserben hagyásnak minősül és büntetendő, miként egy közúti baleset okozása esetén is. A helyi rendőrség persze gyorsan megtalálta a bűnöst, és eljárást is indított ellene. Senki sem azt várta, hogy a történtektől nyilván maga is kisebb sokkot kapó, rémült illető jóformán még gyerekként kezdjen hozzá a sebkötözéshez, de nem oldhatott volna kereket.

Ha kellő felkészültséggel vág bele a kalandba, ez az eset nem történhetett volna meg.

Már kilenc éve, hogy 2013. december 29-én Michael Schumacher a franciaországi Méribelben síelés közben súlyos balesetet, agykárosodást szenvedett, és a hétszeres Formula–1-es világbajnok valószínűleg soha nem épül fel. A profi síelők és snowboar­dosok versenyein is rengeteg balesetet látunk, ám igazán nagy veszélyben az amatőrök vannak. Akik maguk is veszélyforrások, és jó, ha ezt a fejükbe vésik.