A labdarúgó NB I hétvégi fordulójában az addig nyeretlen Vasas Novothny Soma és Ihrig-Farkas Sebestyén találatával 2-0-ra verte a Fehérvárt, de akadt még egy boldog angyalföldi gólszerző. A második félidő elején egy hétéves kisfiú végezte el a kezdőrúgást, aki nem elégedett meg azzal, hogy jobb belsővel odapasszolta Jova Leventéhez a labdát, megiramodott vele, és a nagy szólója végén a fehérvári kapu bal alsó sarkába gurított a megdermedt Kovács Dániel mellett. Majd nagy mosollyal az arcán hagyta el a pályát.

Úgy látszik, a bevett koreográfiájú szurkolói kezdőrúgások közepette divatba jöttek az efféle partizánakciók. Egy héttel korábban a másodosztályban az MTK–ETO FC Győr (1-1) tévés meccsen szintén a második játékrész elején mulatságos jelenetet láthattunk. Akkor egyszerre két hazai drukker végezte el a kezdőrúgást, s miután egyikük Futács Márkóhoz passzolt, másikuk, egy köpcös úriember szerelte az MTK csatárát, majd megindult a győriek kapuja felé. A nagy loholás közben majdnem leesett a nadrágja róla, visszahúzta, majd a 16-oson belülre belépve lőtt, Fadgyas Tamás kapus azonban egy hanyag mozdulattal és megvető tekintettel jobb lábbal elrúgta a feléje guruló labdát. A drukkert ez mit sem érdekelte, úgy ünnepelt, mintha feljutást érő gólt szerzett volna.

Nem minden hálóőr vevő a mókára, rossz előjel is lehet, ha így vagy úgy, a kapujába kerül a labda. A cerberusok ezért és persze reflexből hárítani próbálnak akkor is, ha a meccsen a bíró már megállította a játékot, de a csatár még rászúrja a labdát. Jelen esetben pedig félidőben az MTK 1-0-ra vezetett, szóval, ne törjünk pálcát Fadgyas kapus felett, ha úgy volt vele: „Na, nehogy már, még ő is.”

Kovács Dánielnek – aki az első félidőben ugyancsak beszedett egy gólt – viszont jár egy kövér piros pont, amiért nem rontotta el a kisfiú játékát.

Az efféle játék amúgy nem olcsó mulatság. A Vasas honlapján megtaláljuk, hogy létezik náluk Platina és Gold csomag is, az előbbi az első, utóbbi a második félidő eleji kezdőrúgásra vonatkozik. Mindkettő tartalmaz fotót és emléklapot a nagy eseményről, plusz egy Vasas-ajándékcsomagot is. A Platina csomag ára 110 000 Ft + áfa (139 700 Ft), a Goldé 90 000 Ft + áfa (114 300 Ft). De például a másik újoncnál, a Kecskemétnél egységesen 50 ezer forintba kerül a kezdőrúgás, és a zsebbe nyúló drukker egy kis méretű KTE-zászlót, valamint egy KTE-sálat is kap. Az üzletben fontos kitétel, hogy az ajánlatok természetesen csak a készlet erejéig érvényesek.