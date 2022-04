VAR után íme itt a VAR 2, avagy a Vandálokat Elriasztó Rendszer – egyelőre csupán elméleti síkon. A kamerás megfigyelés újabb szintre helyezése nem a labdarúgópályán történtekre fókuszál, hanem éppen arra az időszakra, amikor nagyon nem történik semmi a játéktéren.

A csend, a sötétség és az őrizetlen sportlétesítmény a „ragadozók” barátja, közöttük sok olyané, akik a károkozást világosban is gátlások nélkül végrehajtják. Abban nem szabad bízni, hogy az orwelli Nagy Testvér szemei, esetleg a Mindenható óvó tekintete elegendő a megelőzéshez. Az idő igazolta, mindez kevés.

Aki még nem tette meg, az a legközelebbi taós pályázási időszakban projekt­elemként, beruházási költség gyanánt feltétlenül számoljon a kameratelepítéssel annak érdekében, hogy az újonnan létrehozott vagy a felújított sportlétesítményben ne keletkezzen kár. A legutóbbi eset arra tanulság, hogy a mobil lelátó műanyag ülőalkalmatosságai is jelenthetnek veszélyes ellenfelet, amellyel szemben csak a szétrúgással induló teljes megsemmisítés a célravezető. Három méterrel odébb hiába kínál remek alkalmat a feszültség, a túláradó energia levezetésére a műfüves futballpálya. Az már nem jó, mert ott önmagát kell legyőznie az embernek. A védtelen széktámla kihívó ágaskodása láttán gyorsan feltolul a vér az emberi fejben, amire csak a zúzás, törés, taposás válaszkombináció létezik.

A bűnügyi tételek sorában szorosan a rongálás nyomában követel helyet magának a településszéli, őrizetlen sportöltöző kifosztása. A mosógép, a centrifuga szinte adja magát, ahogyan a szertárban pihenő mezek, melegítők és labdák is kelendőek. Mivel a behatolást ajtófeszítés, ablakbetörés és/vagy falbontás készíti elő, a kár mértékét ez is jelentősen növeli. Közelmúltbeli történet az is, amikor a vizesblokkba nem sokkal korábban beépített rézvezetékek kerültek vissza nagy hirtelen az egyébként futballszerető szerelőhöz, mondván: amíg a tartozást meg nem adják, itt bizony víz nem folyik…

Látva a barbárságot a szertárosnő szeméből azonban igencsak csorog a könny. A klubelnököt és a polgármestert is a tehetetlen düh keríti hatalmába, amikor meglátja a rendbontás újabb áldozatát. Szinte kiállt magáért a kamera, a védelem kiépítése. A VAR-hoz képest a VAR 2 egész biztosan nem bír megosztó szereppel. A megvalósítás szűk keresztmetszetét itt is az anyagiak jelentik, miközben

hiú ábrándként ott magasodik a lehetetlen: az értelmetlen vandalizmus megszűnése.