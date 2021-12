A hét végén úgy érkezünk el a Formula–1-es világbajnokság zárófutamához, hogy

a trónkövetelő Max Verstappen (Red Bull) és a címvédő Lewis Hamilton (Mercedes) egyaránt 369,5 ponttal áll az élen, vagyis azt koronázzák meg, aki vasárnap Abu-Dzabiban előrébb végez.

Illetve, van még egy eshetőség, de ennek a valószínűsége erősen konvergál a nullához: amennyiben Hamiltont a kilencedik, Verstappent a tizedik helyen intik le, viszont utóbbi megfutja a leggyorsabb kört a bónuszpontért, akkor mindketten két pontot kasszíroznak, az összesítésben marad a holtverseny, ami a hollandnak kedvez. (Idén ő kilenc futamot nyert meg, míg riválisa nyolcat, és ez dönt.)

A Formula–1 1950 óta íródó történetében korábban csupán egyszer esett meg, hogy az utolsó futamot azonos pontszámmal kezdték meg az élen állók: 1974-ben a brazil Emerson Fittipaldi (McLaren) és a svájci Clay Regazzoni (Ferrari) meccselt egymással az Egyesült Államok Nagydíján, Watkins Glenben; s előbbi a negyedik helyével is révbe ért, mert a vetélytársa csak 11. lett.

Szóval, történelmi futam elébe nézünk, a feszültség pedig nem is lehetne nagyobb a múlt vasárnapi, Szaúd-arábiai Nagydíj után, amit Hamilton nyert meg Verstappen előtt. Az F1 tulajdonosai nyugtázhatták: ha cirkusz kell a népnek, most megkapta. Három állórajtos újraindítás, több vitatható előzés, Verstappen és Hamilton pedig összeütközött, és azóta is megy a vita, hogy ez kinek a hibája volt. A versenybírók szerint a hollandé, és ezért még utólag rásóztak egy tíz másodperces büntetést, aminek amúgy semmi jelentősége nem volt.

Akadt egy egészen szürreális epizódja is a versenynek: amikor a harmadik állórajt előtt Michael Masi versenyigazgató és a Red Bull vezetősége azon egyezkedett, hogy az előző rajtnál a Hamiltont pályán kívülről megelőző Verstappen honnan induljon. Az energiaitalos istálló elfogadta a harmadik helyet, hogy elkerüljön egy vizsgálatot és egy büntetést, s így Esteban Ocon (Alpine) találta magát az élen. Az ilyen piaci jellegű alkudozás megmosolyogtató az autósport elitkategóriájában, mégis ez a kisebbik baj. Sokkal nagyobb, hogy a döntéseknél a következetlenséget sokadszor kérhetjük számon az ítészeken, és nagyon úgy fest, hogy az F1 illetékeseinél – talán itt is piaci alapon – jobban fekszik a hétszeres világbajnok Hamilton, mint az egyelőre nullaszoros Verstappen.

A nagyközönség pedig ilyenkor már csak olyan, hogy juszt is a kicsinek drukkol.