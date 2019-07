Új burkolatot kapott a Túrózsáki úti Szabadidőpark kosárpályája

Új, ruganyos és csúszásmentes burkolat várja a kosarasokat az Öreghegy aljában kialakított 21. századi grundon.

A terepbejáráson Cser-Palkovics András polgármester nevezte modern grundnak a másfél éve elkészült, street workout eszközökkel, labdajátékpályákkal és játszótérrel felszerelt területet, amelyet a kicsiktől a felnőttekig azóta is sokan választanak az aktív kikapcsolódás színhelyéül. Az eddig aszfaltos kosárlabda­pálya kapott most korszerű, lábkímélő burkolatot, amely dizájnban is sokat hozzátesz a terület összképéhez.

Balássi Imre, az Alba Regia SC elnöke elmondta: egy profi klub nem lehet meg tömegsportháttér nélkül, így örülnek a fejlesztésnek, amely e hátteret erősíti. Deák Lajosné önkormányzati képviselő utalt rá: a terület berendezését a környék igényeire szabták – amelyeket a fejlesztés még jobban kiszolgál majd. A polgármester elárulta: a Palotavárosi tavaknál is épül egy hasonló funkciójú, csak nagyságrendekkel nagyobb szabadidőpark, továbbá a Halesz is kap egy közel 1 kilométer hosszú, modern futópályát.