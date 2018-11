Több mint száz diák ugrott medencébe

Közel húsz iskola több száz tanulója vett részt a városi diákolimpia kedd délutáni úszóversenyén a Csitáry G. Emil Uszodában.

„– Örülj már egy kicsit, légy szíves!

– De hát két századdal kaptam ki.”

Zajlott le a beszélgetés anya és kislánya között. Ez is jól mutatja, hogy már gyermekkorban is mekkora versenyszellem dolgozik a fiatal sportolókban. Profi körülmények között, versenybírókkal és a Delfin SE által delegált fiatalok segítségével, valamint hatalmas szurkolás közepette zajlottak a futamok. Székesfehérvár Önkormányzata kiemelten támogatta az eseményt. A megnyitóbeszédében Magony Tamás megköszönte még a városgondnokság és az uszoda igazgatóságának áldozatos munkáját.

A fiúk és a lányok is medencébe ugrottak a III., IV., V., illetve VI. korcsoportban is a délután folyamán, és a pillangót leszámítva minden úszásnemben összemérték tudásukat. Váltóversenyt is rendeztek, igaz, azt csak gyors­úszásban. Szoros futamokat láthatott a mintegy 200 fős nézősereg. A beszámoló elején elhangzott párbeszéd végén megegyezett a család abban, hogy a lány a megyei döntőn megmutatja, mit is tud igazán. Ez még a jövő zenéje, hiszen a következő fordulót csak januárban rendezik, majd az országos döntőre március 9-én Győrben kerül sor.