Szoros végjátékban győzött a DUE

A női vízilabda OB I nyolcadik fordulójának legnagyobb rangadóján a Dunaújváros szoros csatában hozta el a három pontot a Zugló otthonából.

BSVC-Zugló–DUE Maarsk 7-8 (2-2, 1-1, 1-2, 3-3)

DUE: Aarts (Kiss A.) – Brezovszki, Menczinger, Gurisatti 3, Horváth B. 1, Geraldine, Luka 2, Garda 1, Ziegler, Vályi, Huszti, Szellák 1, Sajben. Edző: Mihók Attila.

Az éllovas látogatott a tabellán harmadik helyen álló fővárosi gárdához, így minden azt vetítette előre, hogy igazán izgalmas összecsapást láthat a nagyérdemű. Főleg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy ebben a szezonban ez a két együttes lőtte a legtöbb gólt.

Hamar bele is csaptak a felek: Leimeter büntetőből szerezte meg a meccs első gólját, amire harminc másodperc elteltével Gurisatti válaszolt. Sőt, a következő támadást is sikeresen fejezték be Mihók Attila lányai, egy emberelőnyös szituációt kihasználva Szellák szerezte meg a vezetést jelentő találatot. A negyed utolsó percében aztán jött Takács O., és kiegyenlített, 2-2.

A második játékrész igencsak eseménytelenül telt, legalábbis az elsőhöz képest mindenképp. Luka és Farkas T. gyors gólváltásán kívül nem sok minden történt, így döntetlen állás mellett mehettek pihenőre a csapatok, 3-3.

A második félidő elején ismét ötméteresből juttatta előnyhöz a hazaiakat Leimeter. Ezután viszont másik fokozatba kapcsolt a friss Szuperkupa-győztes DUE Maarsk Graphics: két perc kellett Gurisatti egyenlítő góljához, majd a csapatkapitány, Garda is feliratkozott a listára egy fórban szerzett góllal, 4-5. Az utolsó 8 percet így jobb helyzetből várhatták a Fejér megyeiek.

Öt perccel a vége előtt háromszor jártak túl Tóth kapus eszén az újvárosiak, amire csak egyszer tudott válaszolni a zuglói gárda. Sokan már elkönyvelték a vendégsikert, a BVSC azonban nem adta fel és Farkas K. lövése után már csak egy volt közte, 7-8. A bravúr viszont elmaradt, értékes győzelmet arattak a Mihók-lányok.

