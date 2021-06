Szoboszlai Dominik az egyetlen magyar ember, aki az elmúlt napokban nem érezte jól magát Ausztriában.

Szomorú volt látni a húszéves klasszist, ahogy kedd délután a pálya szélén papucsban álldogált egyik lábát olykor egy labdán pihentetve, miközben a társak gyakoroltak.

Akkor már nem csupán azt tudtuk, hogy kimarad az Európa-bajnoki keretből, hanem ismertük Marco Rossi indoklását is, miért nem szerepelhet a húszéves klasszis az Európa-bajnokságon.

Szoboszlai sérülésének lassan könyvtárnyi irodalma van. Beletörődve és tudomásul véve, hogy nem lehet ott az Eb-n, végre tökéletes felépülést kívánunk a húszéves játékosnak, vele együtt abban reménykedve, hogy szeptemberben, a világbajnoki selejtezőkön valóban ott lehet a válogatottban.

Az ausztriai kiruccanásnak más tanulsága is volt, mint hogy szembesültünk az RB Leipzig magyar játékosának elhúzódó kálváriájával, meghallgattuk Marco Rossi érvelését, aki elmondta, hogy a kellemetlen problémán felül ideális körülmények közepette készülhetnek. Meg tudjuk érteni a kapitányt. Az Ausztria legmagasabb pontja, a Grossglockner lábánál elterülő környék nem csak válogatottunkat csábította oda Magyarországról. Kétnapos villámkirándulásunk során némi túlzással csak magyarokkal találkoztunk. A szállásunkon a pincér, a konyhás, de még a vendégek többsége is magyar volt. Persze kellemesebb időtöltés a gleccseren síelni, mint dolgozni, de a példa szerint utóbbi is megéri. A magyar munkavállalókkal, sőt bizonyos esetben magyar kivándorlókkal beszélgetve persze az is kiderült, ma már Ausztriában sincs – még ha úgy tűnik is – kolbászból a kerítés. Az említett munkákra jelentkezők havi 1500 euró körül keresnek, ebből kell fizetniük mindent, igaz, van tizenharmadik és tizennegyedik havi fizetés is. A bérek nemcsak a Covid miatt, hanem már ötéves tendencia alapján csökkennek, de legalábbis nem emelkednek.

Azért van itt még valami. A harmincon innen lévő pincér srácnak, amikor megtudta, hogy a magyar válogatotthoz megyünk vendégségbe, felcsillant a szeme, s vágyakozva mondta, de jó lenne látni a fiúkat. Felejteni, vagy örökké a honvággyal birkózni. Nehéz a választás. A paradicsomi környezet, a kevesebb stresszel járó kinti életmód sok mindenre gyógyír, de a lelke a kint élők többségének is, hazahúz.

Szoboszlai Dominik, ne feledjük, ugyancsak Ausztriában alapozta meg a jövőjét. Neki csak a teste sérült, a lelke továbbra is erős. Az Eb után is lesz élet. Ki- és hát visszavárjuk.