Íme, a legfrissebb hírek Tokióból, Tokióról! A Japán Olimpiai Bizottság (JOC) elnöke szerint jövőre az eddig megszokotthoz képest várhatóan szerényebb, egyszerűbb ötkarikás játékokat rendeznének. Az olimpiai ügyekért felelős miniszter, Hasimoto Szeiko azt közölte, meg akarják könnyíteni a külföldi sportolók bejutását a szigetországba még abban az esetben is, ha a kormány rendelkezései alapján bizonyos országok és térségek számára ez aktuálisan nem lenne lehetséges. Koike Juriko, Tokió kormányzója reményének adott hangot, hogy az olimpia jövőre a világméretű egységnek és a koronavírus legyőzésének a szimbóluma lehet, noha a japán főváros is változatlanul harcol a járvánnyal.

A Japánban eddig regisztrált mintegy 22 ezer fertőzött harmada tokiói. Egyre több sportoló, sportvezető és virológus fejezi ki aggodalmát, szerintük vakcina nélkül még jövőre sem kellene megrendezni a játékokat. Egy friss közvélemény-kutatás szerint hasonló véleményen van a japánok 77 százaléka is.

A hírek valószínűleg azért is sűrűsödnek ezekben a napokban, mert egy hét, egészen pontosan nyolc nap múlva kezdődnének meg a 2020. évi nyári játékok Tokióban. Ennek apropóján

azon is elmerenghetünk, valóban jó döntést hozott-e a Nemzetközi Olimpia Bizottság március 24-én, amikor általános nyomásra az olimpia egyéves elhalasztásáról határozott.

A friss hírek nem csupán sugallják, egyenesen felkészítenek arra, hogy 2021-ben sem lehet a hagyományokhoz illeszkedő, korlátozásoktól mentes, grandiózus olimpiát rendezni. Hanem csak valamilyen zárt körű szpartakiádot, amelyen valószínűleg még a versenyek és a sportolók, a hivatalos résztvevők számát is limitálják majd, hát még a szurkolókét.

Ilyen feltételekkel idén is meg lehetett volna rendezni az olimpiát. Noha a fertőzések számadatai szerint újra „támad” a vírus, de ha józan korlátozások mellett a határok továbbra is átjárhatók, akkor azért Tokióba is el lehetne jutni. A sportolóknak most van okuk igazán aggódni: mire és miért is készülnek voltaképpen.

A koronavírus, a járvány pontos természetét, a valós veszély nagyságát hónapok múltán sem ismerjük. A reakcióékét annál pontosabban. Az emberiség nincs felkészülve arra, hogy együtt éljen a vírussal. Inkább hajlandó engedni a megszokott életminőségéből, akár az olimpiáról is lemondani, csak hogy biztonságban higgye az egészségét. Az olimpia ebben a közegben nem lehet a népek békés versengésének szimbóluma.

Mint ahogy az elmúlt évtizedekben már nem is volt, de persze ez egy másik történet.