Ez az év utolsó szösszenete ezen a hasábon, nyilván illene valami rövid, de találó, ugyanakkor a szebb jövőre tekintő, előremutató összegzéssel előrukkolni. Újságírói rutin az év utolsó napjaiban felidézni az esztendő legemlékezetesebb pillanatait, a nagyszerű magyar sikereket – szerencsére volt belőlük bőven. Megemlíteni a fájdalmas kudarcokat – sajnos ezekből is kitelik egy jókora csokor –, megemlékezni a jelentős világversenyekről, csúcsokat döngető, olykor azokat a múltnak átadó klasszis sportolókról; már csak azért is, mert a sport világa zömmel megpihen ilyenkor, alig akad esemény, így ezekben a napokban a közelmúlton kívül tulajdonképpen nincs is nagyon miről írni.

Csakhogy az utóbbi tizenkét hónap eseményein nap mint nap elmerengtünk ezen a hasábon – mi újjal hozakodhatnék még elő? Kollégáinkkal igyekeztünk közelebb hozni az olvasóhoz a magyar sport világát, olykor bepillantást nyújtva a háttérbe, máskor bemutatva országos szinten ismeretlen mindennapi hősöket, akik nélkül nem lehetnének reflektorfényben fürdő sztárjaink sem, próbáltunk rávilágítani komolyabb összefüggésekre, hitünk szerint nem hagytunk ki semmi fontosat.

A jövőről pedig mit is írhatnék most? A következő esztendő nem hoz olimpiát, a futball rajongóit nem szögezi a képernyő elé világ- vagy Európa-bajnokság, szokás szerint viszont sok sportág rendez csúcsversenyeket,

2019-ben is zsúfolt és izgalmas a sport naptára.

Lesz kiknek és miért szurkolni, viszont roppant egyszerű és közhelyes lenne itt és most sok sikert és remek eredményeket kívánni, hiszen ez magától értetődő: naná, hogy sok sikert és remek eredményeket kívánunk.

Szilveszter előtt két nappal az sem lenne illendő, ha azon papolnék, hogy mindenki tartson önvizsgálatot, mozgott-e eleget az idén, esetleg fogadalmakat provokálnék, hogy jövőre véget vet a tespedésnek, szentel időt a sportolásra, jobb esetben az eddiginél többet szentel, mert a sport több annál, mint mások testmozgásának – mondhatnánk úgy is, játékának – a nézése. Aki ezt eddig nem tudta, azt aligha lehetne erre most és ezen a hasábon rádöbbenteni.

Maradjunk annyiban, hogy – ki így, ki úgy – elbúcsúztatjuk 2018-at, köszöntjük 2019-et, a naptárt ugyan kicseréljük, de az ünnepek lecsillapodásával a napjaink mennek tovább. Munkával, izzadtsággal, örömökkel, bánattal haladunk arra, amerre ebben az évben elindultunk. Reméljük, jó úton – az eredményekből majd kiderül.