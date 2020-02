Mindig megosztja a közvéleményt, amikor egy főokos bele akar piszkálni a labdarúgás szabályrendszerébe. Sokan ezt egyenesen szentségtörésnek veszik, mert szerintük a világ legnépszerűbb sportjának komolysága vész el, ha a tradicionális szabálykönyvet egyesek kényükre kedvükre alakítgatják. Pedig gondoljunk csak bele, ha a haza­adást még mindig megfoghatná a kapus…

Most Arséne Wenger, az Arsenalt huszonkét éven át gardírozó egykori edzőmágus szeretne nagyon egy változtatást, s amit mond, azért kell komolyan venni, mert jelenleg ő a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség sportági fejlesztésért felelős igazgatója.

A lesszabályba piszkálna bele a francia szakember, s a javaslatát állítólag napirendre is tűzte a szabályalkotó testület.

Ugye azt most már a futballmeccseket csak háttérzajként befogadó háziasszonyok is jól tudják, hogy jelenleg az a csatár van lesen, akinek bármely testrésze a védekező csapat kapujához közelebb van, mint az utolsó védőé. Na most a francia szaki ezt pontosan fordítva értelmezné. Tehát szerinte akkor legyen lesen a támadó, ha nincsen testrésze legalább egy vonalban a védőhöz képest. Tehát ha valaki úgymond belóg, de azért még fedésben van egy kissé a védővel, szabad lenne az út a szabályos gól felé.

Az ötlet azért jó, mert amióta a videobíró nagy testvérként minden részletre figyel, a szurkolók agya hetente forr fel egy centimétereket méricskélő tanakodást követően érvénytelenített, látványos vagy sorsdöntő találat után.

Ha elfogadják a javaslatot, akkor szerencsére már a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon is a támadó focit segítő itiner szerint dönthetnének a játékvezetők.

Bár Wengernek tökéletesen igaza van ebben a kérdésben, abban azonban már téved, hogy csak a lesszabályon lenne módosítanivaló a VAR-korszakban.

Továbbra is érthetetlen ugyanis, hogy a színészkedő játékosok tevékenykedéseit miért nem nézik vissza és miért nem büntetik sárga vagy piros lappal a játékvezetők. Legutóbb Jürgen Klopp akadt ki azon, hogy az Atlético Madrid néhány játékosa a hattyú halálát adta elő a Liverpool elleni BL-meccsen. Nagy kérdés, hogy egy játékos látványos összeesését miért nem lehet visszanézni. Hacsak azért nem, mert vannak olyan fetrengős mérkőzések, ahol addig videózgatna és büntetne a spori, amíg nem maradna elég játékos a pályán a folytatáshoz. Igaz, a sok játékmegszakítás miatt néző sem a tribünön.