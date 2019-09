Őszintén, tiszta szívből sajnálom Nora Mörköt. Hétköznapi ember számára felfoghatatlan, amin a norvég világklasszis kézilabdázó keresztülmegy: a héten a kilencedik térdműtétjén esett át. Kálváriájának jelentős része a szemünk előtt zajlott le, hiszen 2016 nyarán Győrbe szerződött, ahol pályafutása legsikeresebb időszakát töltötte, ha a megszerzett címeket nézzük.

Ha figyelembe vesszük azt, hogy 2018. február 5-ei sérülése óta alig játszott, akkor már árnyaltabb a kép. Annak az évnek az őszén akart visszatérni, ám újra műteni kellett, és újabb fél év kihagyás következett, gyakorlatilag csak a májusi Bajnokok Ligája-döntőre épült fel, amikor már hónapok óta mindenki tudta, hogy távozik, a CSM Bucuresti játékosa lesz.

A győri közönség ennek ellenére szeretettel búcsúztatta, pedig az sem volt titok, hogy távozásának oka a sértődöttség, amiért a magyar klub nem volt vele hajlandó feltételek nélkül szerződést hosszabbítani.

Erről ő beszélt, nem az ETO vezetői.

Nora Mörk azt nyilatkozta, oda megy játszani, ahol érzi a bizalmat, ahol nem kell bizonyítania, hogy mire is képes – mintha bárki is a tudását kérdőjelezte volna meg, holott nem erről volt szó.

A győriek kértek némi időt és lehetőséget néhány kivizsgálásra, mielőtt aláírnák a szerződést, egész egyszerűen tudni akarták, nyolc műtét után mennyire alkalmas a norvég átlövő térde a csúcsszintű kézilabdázásra.

Mörknek tudnia kellett volna, ez bizony így működik a profi világban, és talán nem is csak ott. Lehet, nagyon csúnyán hangzik, de ez olyan, mint amikor bármit megveszünk a boltban: megnézzük, milyen állapotban van, úgy működik-e, ahogyan szeretnénk, és ha nem, akkor nem vesszük meg, nem adunk ki rá pénzt. Bevett gyakorlat, hogy egy klubcserénél akkor lép életbe a szerződés, ha a sportoló sikeresen esik át az orvosi vizsgálatokon, hiszen még a női kézilabdában is – a futballról nem is beszélve! – hatalmas összegek cserélnek gazdát ilyenkor.

Nora Mörk ezt mégis nehezményezte, és inkább sértődötten odébbállt. Augusztus végén, a román Szuperkupa meccsén aztán ismét megtörtént a baj, és megint a bal térdében szakadt el a szalag – jöhetett a kilencedik műtét.

Sokak szerint a 28 éves játékosnak innen már nincs visszaút, hiába bízik az egészséges visszatérésben. Ezt majd meglátjuk, mindenesetre a történtek a győriek józanságát, bölcs előrelátását igazolják.

Persze, ez az az eset, amelyben senki sem örülhet, hogy igaza lett.