Egy sportszerető kisváros mindennapjaiból könnyen varázsolhat ünnepet, ha népszerű csapata győztesen hagyja el a küzdőteret. Mert szinte minden ilyen méretű településnek voltak, vannak kedvencei. Ha például Szentesen nyernek a női vagy férfi pólósok, az még ma is beszédtéma városszerte a következő fordulóig. Vagy itt vannak a gyöngyösi kézisek, akik az idei élvonalbeli szereplésükkel rendre megtöltötték a helyi sportcsarnokot. És akkor még nem is beszéltünk a Balaton-parti „vonulatról”, a siófoki kézis hölgyekről, illetve a majdnem velük szemben „lakó” füredi fiúkról.

Visszaemlékezhetünk, hogy évtizedekkel ezelőtt a jászberényi hokisok törték meg a főváros jeges hegemóniáját. Aztán itt vannak a kupában és a bajnokságban bronzérmes dági röplabdások, akik a nyolcszáz lelkes kis falu harmadát bevonzották aprócska tornacsarnokukba. Sőt, volt olyan időszak is, amikor még a körmendi kosarasokat is a felsoroltakkal egy kalap alá lehetett venni. Igaz, azóta a vasi városka „égimeszelői” régen túlléptek a saját árnyékukon, és a honi férfi kosárlabdázás meghatározó alakulatává nőtték ki magukat.

Az időutazást folytatva, a futball szerelmesei tán még emlékeznek rá, amikor Dorog nagyközség stadionjába sok első osztálybeli labdarúgócsapat játékosa remegve tette be a lábát.

Arról nem is szólva, mekkora volt az öröm ezeken a helyeken, ha történetesen az imádott együttesük érmet szerzett a pontvadászatban vagy trófeát nyert.

Oroszlányban a dicső kosárlabda-történelem, éppen harminc éve, egy bajnoki bronzéremmel zárult. A bánya elszegényedésével a bányászcsapat működése is ellehetetlenült, és vissza is lépett az első osztálytól. Pedig az akkori Oroszlányi Bányász rendre zsúfolt lelátók és fantasztikus közönség előtt, oroszlánok módjára küzdött, még a Kupagyőztesek Európa Kupájában is indulhatott. Szerencsére azért nem szűnt meg teljesen a kosárlabda a kisvárosban, viszont a pokol minden bugyrát megjárták a piros-feketék.

És egy ideje,

a szisztematikus csapatépítésnek köszönhetően – majd három évtizedes tetszhalott állapot után – ismét a mennyország kapujába értek a kosarasok,

mivel az Oroszlányi SE Lions (oroszlánok) megnyerte a bajnokság második vonalát. Bevallom, ritka az ilyen eset. Jóval több példa van arra, hogy ha egy csapat alól „kihúzzák” a pénzt, azt halálra is ítélik. Ezzel szemben az oroszlányi oroszlánok feltámadtak. Nem véletlen, hogy egy egész (kis)város ünnepli őket.