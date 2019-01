„Ő már kiégett” – mondott kegyetlen ítéletet az Eurosport szakkommentá­to­ra a múlt heti minszki mű­korcsolya- és jégtánc-Eb köz­vetítésében a női kűrben a tőle elvárhatóhoz képest kétségkívül halovány produkcióval kirukkoló Alina Zagitováról, a phjongcshangi olimpiai bajnokról. Még egy éve sincs, hogy Dél-Koreában a fejére került a korona, de bizony már elszállt felette az idő – tizenhat is elmúlt.

Kíméletlen világ ez Oroszországban a gyermeklányoknak, kőkemény trenírozással még a legjobbaknak is csak nagyon rövid karrier adatik meg. Az utánuk következő nemzedék forgószélként söpri el őket.

Annyi a pozitívum, hogy itt senkit nem nyomaszt az, mihez kezd majd a pályafutása végeztével, mert visszaül az iskolapadba, és végre lesz ideje megírni a házi feladatokat…

Julija Lipnyickaját, aki a 2014-es, Szocsiban rendezett olimpia előtt januárban megnyerte a budapesti Eb-t, és 15 évesen minden idők legfiatalabb Európa-bajnoka lett, majd az ötkarikás játékokon tagja volt az aranyérmes orosz csapatnak, anorexiával kezelték, így szállt ki a mókuskerékből. Azon meg sem lepődünk, hogy a Szocsiban egyéniben győztes Agyelina Szotnyikova 22 éves „öreg lányként” már csak bemutatókon lép fel.

Jöttek az újak, Jevgenyija Medvegyeva két vb-t is megnyert, de rossz évben született, mert az olimpiát nem akkor rendezték, és Phjongcshangban 18 esztendősen be kellett érnie az ezüsttel a 15 éves Zagitova mögött. Aki azóta öt centit nőtt, így az is gyötrelmes lehetett neki, hogy megváltozott a súlypontja. Ám az igazi lélekromboló az lehet, hogy testközelből látja, már vannak nála jobbak a még fiatalabbak között. Decemberben az orosz bajnokságon négyen is megelőzték, Medvegyeva pedig csak hetedik lett. A dobogón három csitri, Anna Scserbakova, Alekszandra Truszova és Aljona Kosztornaja állt, akik az Eb-n nem indulhattak, mert korhatáron aluliak.

A legnagyobb talentum a 14 éves Truszova, aki tavaly úgy nyerte meg a szófiai junior vb-t, hogy a kűrjében két négyfordulatos ugrást – Salchowot és toeloopot – hajtott végre! (Ezt megelőzően­ egyszer fordult elő, hogy a nőknél valaki versenyen négyfordulatost ugrott, a japán Miki Ando egyet.) Ám ha kicsit nőiesedik, ez már nem megy majd neki könnyen – ha egyáltalán menni fog.

Visszakanyarodva az Eb-re, Zagitova azért „kiégve” is ezüstérmes lett, de az oroszok most azt a 16 éves Szofija Szamodurovát ünnepelhetik, aki győzni tudott az első felnőtt-Európa-bajnokságán. Nagy kérdés, hogy lesz-e neki második.