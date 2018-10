Jó nekünk és persze a lipcseieknek is, hogy ilyen gondjaink vannak – soha komolyabbat! Túlzás lenne azt állítani, hogy nagy port kavarna az ügy, de érdekes: az RB Leipzig csapatkapitányának, egyben a magyar futball-válogatott újoncának hogyan is kell írni a nevét? Segítséget tőle nemigen remélhetünk, hiszen az ő tudtával, beleegyezésével, mi több, kérésére él egyszerre két változat. Eddig Willi Orbanként ismerte a világ, így, ékezet nélkül szerepel a neve lipcsei mezén, ám amikor a válogatottnál a szertáros feliratozott, szólt neki, hogy itt Orbánként szeretne nagyot alkotni a védelemben.

Ha magyarosan Orbán, akkor a keresztneve aligha áll elöl, tehát Orbán Williként kellene hívni, ilyen viszont nincs, így maradnunk illik annál, ami egyébként a születési anyakönyvi kivonatában szerepel – és ahogyan olvashatjuk a labdarúgók piaci értékét nyilvántartó Transermarkt.de oldalon is –, azaz az Orbán Vilmos Tamásnál. És, hogy még kuszább legyen a kép: a görögök és az észtek elleni meccsek jegyzőkönyvei­ben Willi Orbánt írt be az illetékes…

Lipcsében annak ellenére sem változtatnak, hogy a fia­talember személyi igazolványában ékezettel áll a neve,

mert a nevezéskor a vezetők Williként és Orbanként adták le a bajnokságot rendező Német Labdarúgóligának, ehhez pedig az utolsó fordulóig ragaszkodni kell. Elvi akadálya nincs az ékezetnek, ékes bizonyítéka ennek az tény, hogy az ugyancsak Lipcsében légiós­kodó magyar válogatott kapus Bundesliga-mezén Gulácsi felirat virít.

Komoly döntést kell tehát hoznia majd valamikor a jövő nyáron a futballistának…

Ő egyelőre azt tanulja, hogyan is kell magyarnak lenni. Sokat gyakorolta a Himnuszt, hellyel-közzel el is tudta énekelni, igyekszik feltámasztani kisgyermekként megismert, ám feledésbe merült magyar nyelvi emlékeit, gazdagítani a szókincsét, állítólag nagyon jól halad. És persze szoknia is kell néhány sajátosságot, legyenek azok bármennyire furcsák is a számára.

Ilyen például az, hogy Lipcsében nagyon profin és szigorúan kezelik a táplálkozást, a magyar válogatott tagjai viszont azt esznek, amit csak akarnak. Példának okáért akár gulyást is – ezt ő mesélte el megütközve a Bild német bulvárlapnak –, de az egyik vacsoránál még palacsinta is szerepelt a választékban, és többen is jóízűen falatoztak belőle.

Onnan érkezve ez tényleg idegenül hathat. Viszont úgy látszik, nem csak neki van itt tanulnivalója.