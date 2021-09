Kétévente rendezne labdarúgó-világbajnokságot a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség. A FIFA ötlete megosztja a nemzeti szövetségeket. A Magyar Labdarúgó-szövetség az ellenzők oldalára helyezkedett el a vitában. A FIFA

a jövő héten tárgyalja az ügyet, Gianni Infantino, a FIFA elnöke már jó ideje dédelgeti a vb kétévenkénti megrendezésének ötletét. Aki eddig azt hitte, csak unalmas beszélgetéseket akart feldobni, amikor szóba hozta, az most már tudja, hogy komolyan beszélt. A FIFA technikai bizottsága arra jutott, hogy az elnök elképzelése megvalósítható, és üdvös lenne a világ futballjának. A technikai bizottság elnöke, Arsene Wenger néhány napja hozta nyilvánosságra a gyakori vb-rendezéssel kapcsolatos terveket. Ezzel megindult az a vitafolyamat, aminek a végén majd eldől, hogy mennyi időnként mérkőzzenek meg a világbajnoki trófeáért a csapatok.

Európában nem talált lelkes fogadtatásra az ötlet. Olyannyira nem, hogy az UEFA máris bojkottot emleget, ha a FIFA tagállamainak többsége a kétévenkénti rendezést támogatná.

Az európai futballélettel összeegyeztethetetlennek látszik a gyakori világbajnokságok rendje.

A legmagasabb színvonalat képviselő csapatok játékosai már most is túlterheltek. A meccsek számának növekedése bizonyosan a színvonal csökkenéséhez vezetne a játékosok fáradtsága miatt. A terhelés növelése óhatatlanul a sérülések számát is növelné, ami jelentős nehézségeket okozna a kluboknak. A jelenlegi színvonalból csak az üzleti érdekek rovására engedhetnek az európai foci meghatározó szereplői. A mostaninál szürkébb játék a bevételek csökkenését hozná magával. Ennek még a gondolatától is úgy érezheti magát minden érintett, mint ördög a tömjénfüstben.

Üzleti érdekek ütközéseként is felfoghatjuk a kibontakozó vitát a vb-k gyakoriságáról. A FIFA mint szervezet számára a futball a bevételek maximalizálásának legfőbb eszköze, ahogyan az UEFA is hasonló alapokon működik. Aligha véletlen, hogy az elmúlt években sok-sok korifeusukról derült ki, hogy a saját zsebük megtöltését a futballnál sokkal fontosabbnak tartották.

Az európai foci globális üzletté vált, de a korlátlan pénzbőség ideje elmúlni látszik. Ahogy az Európai Szuperliga ötlete is ijesztően hatott a piaci szereplők jelentős csoportjára és az UEFA döntéshozóira, az érdekeikkel ellentétes a kétévenkénti vb-k rendszere is. Játékkonzolon látszik megvalósíthatónak az ötlet, esetleg gomb­fociban. Attól függően ki mennyire ragaszkodik a valósághoz.