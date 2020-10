Sajnos, egy ideje a sportesemények többségét az ismert okok miatt zárt kapuk mögött rendezik. Ez különösen igaz a nemzetközi futballeseményekre. Mert azért, tegyük hozzá, sportáganként eléggé eltérő a szabályozás.

Az idősebb korosztály jól tudja, hogy korábban miért is fordult elő olykor-olykor, hogy a nézők nem mehettek be egy-egy focimeccsre. Ilyen ok volt egyebek mellett, ha mérkőzésen, mondjuk megdobálták a játékvezetőt, esetleg pirotechnikai eszközöket vetettek be a lelátón. Azaz petárdáztak vagy éppen fáklyát gyújtottak. Vízipólómeccsen még arra is volt precedens, hogy a vehemens, vagy inkább magáról megfeledkezett szurkoló (?) belökte a medencébe a part menti sípos embert. Kézilabda-találkozón is futott be néző a pályára, hogy elégtételt vegyen az ítészeken a vélt sérelmek miatt. Ez a fajta viselkedés a zárt kapus tiltáson túl még pénzbüntetést is maga után vont, amellyel a rendező klubot sújtották.

Most, ugye, más a helyzet. Ám a Bajnokok Ligája-győztes és az Európa-liga-első meccsén, a labdarúgó Szuperkupa-döntő után azt gondolná az ember, hogy Budapest és a Puskás Aréna bizonyította, az egészségügyi szabályok feszes betartásával nagyobb tömegeket is nyugodtan be lehet engedni a stadionba. Azóta viszont ismét konganak a lelátók az UEFA rendezvényein. A nemzeti bajnokságokat illetően meglehetősen árnyalt a kép. A hazai pontvadászat például látogatható, az angol élvonalbeli összecsapásokon továbbra is csak hangszórókból zúg és drukkol a tömeg. Nápoly emblematikus stadionjában, a San Paolóban mindössze ezren láthatták, hogy Gennaro Gattuso csapata miként páholja el a Genoát. Egy olyan városban, ahol hétfőtől vasárnapig a fociról beszélnek az emberek, hat gólról maradtak le. De például Brestben a győri női kézilabdacsapat BL-fellépését csaknem ötezres publikum nézhette végig. Akkor, hogy is van ez? Ahány sportág, annyi variáció? Arról nem is szólva, hogy a kézilabdát zárt csarnokokban játsszák, ám, mint láthattuk, nem zárt kapuk mellett!

Visszakanyarodva a focihoz:

felemelő érzés volt látni a Fradi-drukkerek stadionon kívüli szurkolását, majd örömét azután, hogy csapatuk bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe.

Eközben a tévékamerák az üres nézőtér lélekromboló, lehangoló látványát pásztázták. Ennyi erővel néhány ezer drukkert be is engedhettek volna a Groupama Arénába. Szerintem semmivel sem lett volna számukra veszélyesebb arcukon az előírásszerű szájmaszkkal, mint a stadion előtt maszk nélkül.