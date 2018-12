Itt most a vasárnap esti derbiről kellene írnom. Arról, hogy vajon mennyit vett ki a Videotonból a Chelsea elleni Európa-liga-ütközet, vagy hogy mennyit segíthet a fehérváriaknak az új Sóstói stadion légköre az éllovas Ferencváros elleni ütközetben. Vagy arról, hogy a Fradi vajon hátradől-e szokás szerint az őszi szezon hajrájában, csapdába ejtik-e magukat a nyolc pont előny birtokában azért tudat alatt felsejlő, „jó nekünk a döntetlen is” taktikával.

Ehhez képest megint Böde Dánielről írok, ahogy néhány hónapja is. Akkor az kívánkozott tollhegyre, hogy a „madocsai Messi” ismét bizonyította, mellőzhetik őt, hozhatnak a helyére másik csatárt, de ha lehetőséget kap, akkor él vele és a góljaival igazolja, hogy kihagyhatatlan. Megemlékeztem róla, hogy alig több mint kétszázhúsz meccs után már száz gólnál jár a szurkolók kedvenc „birodalmi lépegetője”, a „norvég hátvédet földhöz vágó Shrek”, korunk futballpályán vitézkedő népmesei hőse.

De most nem lesz Böde-gól, hiszen az ukrán tréner, Szerhij Rebrov felmentette az edzések látogatása alól, január elejéig egyéni edzésterv alapján készül. Az eset előzményét mindenki ismeri, Böde Dániel finoman fogalmazva nem viselte túl jól, hogy a Mezőkövesd elleni bajnoki 61. percében lecserélték. Amint villant a mezszáma a spori kijelzőjén, fejét a nyakába húzta, arcát a kezébe temette és drámai durcával vonult le a játéktérről, majd keresetlen szavak kíséretében földhöz vágta a kabátját.

A meccs után Szerhij Rebrov még megbocsátón nyilatkozott, mondván, hogy Dani jó képességű és fontos gólokat szerző támadó, de tiszteletben kell tartania az edző döntését. Aztán vélhetően valaki lefordította neki Böde nem túl irodalmi szavait, így aztán jött a büntetés.

Tény, hogy Böde Dániel ebben az idényben összesen tizenkilenc tétmeccsen lépett pályára a Fradiban, ebből kilencszer csereként állt be, ötször pedig lecserélték. S még így is lőtt öt gólt a bajnokikon, simán lehet még akár gólkirály is. Tény az is, hogy

Böde igazi szívember, kimondja, amit gondol, többek közt ezért is a szurkolók kedvence.

Viszont a helyzet az, hogy egy edző ugyan hozhat rossz döntéseket, de attól még ő a főnök, ergo akkor is igaza van, amikor nincs igaza. Kivéve, ha az eredmények nem jönnek.

Mindenesetre most jól jönne Szerhij Rebrovnak, ha a Vidi ellen szárnyalnának vasárnap a Fradi-csatárok…