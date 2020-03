Visszatér a Golden State nagyágyúja

A 31 éves bedobó

Az elmúlt években szárnyaló, 2015-ben, 2017-ben és 2018-ban is bajnok, tavaly nagydöntős Warriors Klay Thompsonra egész szezonban nem számíthat, így Curry kéztörése a lehető legérzékenyebben érintette.

Stephen Curry will return to the lineup tomorrow night against the Toronto Raptors. pic.twitter.com/BIYevShRs6

— Golden State Warriors (@warriors) March 5, 2020