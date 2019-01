Változtat a cseretaktikáján a magyar válogatott

Csoknyai István szövetségi kapitány elmondta, a magyar férfi kézilabda-válogatott változtat a cseretaktikáján az Angola elleni csoportmérkőzésen a német-dán közös rendezésű világbajnokság vasárnapi játéknapján.

„Tegnap voltak olyan időszakok, amikor a támadás és a védekezés közötti átmenetben három játékost is cseréltünk, ezt holnap nem fogjuk tudni megcsinálni, és nem is jó ez az irányvonal. Nem tudtunk kontragólt lőni, illetve Angola rendkívül gyors kézilabdát játszik, ezért is biztos, hogy ezen változtatnunk kell. Maximum egy cserét tervezünk, speciális esetben lehet csak kettő” – mondta az MTI-nek szombaton az edző.

A magyar válogatott a koppenhágai D csoportban pénteken meglepetésre csupán 25-25-ös döntetlent játszott a dél-amerikai kontinensbajnok Argentínával, vasárnap 18 órától Angolával, hétfőn Katarral, szerdán Egyiptommal, csütörtökön pedig az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik. A hatosból az első három jut a középdöntőbe.

A szakvezető hozzátette, szeretnének mindenkit játszatni, ezért Nagy Lászlóval gyakorolják a támadást és a védekezést is a szombati edzésen, amelyre a Dán Olimpiai Bizottság sportközpontjában, Bröndbyben került sor.

A dél-amerikaiak elleni találkozón a Telekom Veszprém jobbátlövője csupán néhány percet töltött a pályán, Székely Márton és Császár Gábor pedig egyáltalán nem játszott.

Csoknyai elmondása szerint péntek este videózással és megbeszéléssel, szombat délelőtt pedig hibajavítással és felkészüléssel telt az idejük. A felvételeket összevágták, és a hibákat tartalmazó jeleneteket megbeszélték a csapattal.

„Sajnos nem úgy alakult az első meccs, ahogy szerettük volna, de próbáljuk kijavítani a hibákat, és keressük, miben tudnánk előrelépni” – magyarázta a szövetségi kapitány.

Hozzátette, az előzetes esélylatolgatások során csekélyebb játékerőre számítottak Angola csapatától, de pénteki meccsükön látták, hogy nagyon komoly csapatról van szó. Az afrikaiak a csoportkör első fordulójában meglepetésre 24-23-ra legyőzték Katart.

„Látszik, hogy nagyon összeszokottak, nagyon atletikusak, és nagyon jó kézilabdát játszanak. Ennek tükrében talán nem is volt meglepő, hogy megverték Katart, tehát holnap pokolian nehéz mérkőzés vár ránk” – szögezte le Csoknyai.

Lékai Máté úgy fogalmazott, nagy csalódás volt az egész csapat számára az első csoportmérkőzés, és azt is hallották, hogy szinte az egész ország így élte meg a döntetlent.

„Nagyon szeretnénk, ha holnap meglenne az első győzelmünk a világbajnokságon. Nagyon kellemetlen stílusban játszanak az angolaiak, szinte egy klubcsapattal jöttek, hiszen tizenkét játékosuk azonos klubban szerepel, de nem lehet más célunk, mint nyerni” – nyilatkozta.

A Veszprém irányítója – aki kilenc lövésből hat gólt szerzett Argentína ellen – hozzátette, rosszul élte meg a meccset, és nem volt elégedett saját magéval, mert rengeteget hibázott.

„Ezeket megpróbálom holnapra kijavítani, de azt a meccset már lezártuk. Semmi sincs veszve, van egy pontunk, és ha mostantól ugyanúgy nyerjük a meccseket, ahogy korábban terveztük, akkor még elérhetjük a célunkat” – magyarázta.

A 12 500 fős befogadóképességű Royal Arena lelátójának teljes felső karéját lezárták, ennek ellenére rendkívül foghíjasak voltak a szektorok és a szokatlanul hangulattalan meccsen időnként még a játékosok, edzők szavait is lehetett érteni.

Lékai erről úgy vélekedett, egy jó hangulatú meccsen, telt ház előtt sokkal jobb játszani, de a világversenyek általában ilyenek szoktak lenni.

„Nagy csarnokban játszunk, amit elég nehéz megtölteni. Az ilyen tornákon sajnos nincsenek olyan komoly hangulatú mérkőzések számunkra, mintha otthon, vagy Magyarországhoz közel játszanánk” – fogalmazott.