Vaklárma miatt ürült ki a memphisi aréna, nem is folytatták a meccset (videó)

A hazaiak kedden három negyed után 87–77-re vezettek, amikor megszólaltak a vészcsengők a FedExForumban, és a rendezők kiürítették a csarnokot. Nem sokkal később kiderült, hogy a téves riasztást egy meghibásodott automata tűzoltó berendezés váltotta ki egy közönségtől elzárt területen.

Az NBA közölte, hogy mivel túl hosszúra nyúlt a szünet, ráadásul a nézők már elhagyták az arénát, a mérkőzést nem fejezik be.

It seems that a fire alarm went off in the FedEx Forum just before the fourth quarter, causing a delay in the preseason game between the Memphis Grizzlies and the Milwaukee Bucks. Players and fans alike were forced to evacuate the building.#NBA #NBA75pic.twitter.com/cSXjKnFmWt

— Archive (@ArchiveInt) October 6, 2021