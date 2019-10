Újabb Ronaldinho-varázslat a pályán (videó)

A korábbi aranylabdás támadó szerdán este Kolumbiában lépett pályára egy gálamérkőzésen, és olyan gólpasszt adott, amelyet nem lehet elégszer visszanézni – írja az Origo.

A 39 éves brazil a kolumbiai Santa Fe csapatában lépett pályára az Atlético Nacional elleni találkozón, és egy oda nem nézős „no look-passzal” kápráztatta el a közönséget, amiből végül gól született.

Ronaldinho played in a friendly game yesterday and produced this no look disgusting pass to set up a team mate. Class is permanent. 🔥👏 pic.twitter.com/tccbonJ7f6

