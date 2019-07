Tomicot 50 ezerre büntették, széttrollkodta a meccset (videó)

A csütörtöki bejelentés szerint a világranglistán 96. Tomic a francia Jo-Wilfried Tsonga elleni első fordulós összecsapáson végig zavarodottan viselkedett, teljesítményét utólag megdöbbentőnek és kínosnak jellemezték a közösségi médiában.

Nézzük meg Tomic mozgását, testtartását, mintha bohóckodni ment volna a pályára:

In a truly BIZARRE encounter, Jo-Wilfried Tsonga obliterates a care free, effortless Bernard Tomic 6-2, 6-1, 6-4 in under an hour. Tomic’s body language attracted bronx cheers throughout the match and boos when he lost. #Wimbledon pic.twitter.com/E4SfsahzNR

