Tadej Pogacar nyerte a Tour de France utolsó előtti szakaszát

Tadej Pogacar nyerte szombaton a Tour de France 20., utolsó előtti szakaszát, az egyéni időfutamon aratott emberfeletti diadalával pedig összetettben is átvette a vezetést Primoz Roglictól.

Amennyiben célba ér a vasárnapi zárószakaszon, amely hagyományosan pezsgőzéssel, ünnepléssel telik, akkor az UAE Emirates bringása lesz minden idők második legfiatalabb győztese. A rekordot a francia Henri Cornet tartja 1904 óta, amikor 19 évesen és 352 naposan diadalmaskodott.

A 22. születésnapját hétfőn ünneplő szlovén bringás 57 másodperces hátránnyal vágott neki Lure és La Planche des Belles Filles közötti 36,2 kilométernek, melynek utolsó 5900 métere rendkívül meredek emelkedő volt. Pogacar azonban 1:56 perccel gyorsabbnak bizonyult éllovas honfitársánál – aki ötödik lett az etapon –, így 59 másodperces előnnyel átvette az összetett első helyezettjének járó sárga trikót.

Pogacar a hegy lábánál egyetlen másodperccel volt elmaradva a 2017-ben Giro d’Italia-győztes és időfutamban világbajnok holland Tom Dumoulintől, de a tavalyi Vuelta a Espana bajnokát, Roglicot már ekkor 36 másodperccel előzte, azaz hátránya több mint felét már ledolgozta. A kaptatón viszont ellenállhatatlan volt, extázisban tekert az élete első Tourján szereplő bringás, így a célba majdnem másfél perccel verte Dumoulint és közel kettővel Roglicot. A szakaszon az ausztrál Richie Porte lett a harmadik, aki így összetettben is feljött harmadiknak.

A tavalyi Vueltán harmadik helyével berobbanó Pogacar ezen felül megszerezte a hegyi pontversenyben élen állónak járó pöttyös trikót is, ugyanis a célba vezető emelkedőn is ő volt a leggyorsabb, az ezért kapott tíz ponttal pedig kétpontos hátrányát ledolgozva megelőzte a tavalyi Giro d’Italia bajnokát, Richard Carapazt. A legjobb 26 éven aluli kerekesnek járó fehér trikóért zajló versenyben már a szombati etap előtt is hatalmas fölénnyel vezetett. Legutóbb 1972-ben a legendás belga Eddy Merckxnek sikerült legalább három trikót nyernie, továbbá a francia Laurent Fignon 1983-as diadala óta először nyer debütáns a világ legrangosabb kerékpáros viadalán.

Vasárnap a Mantes-la-Jolie és Párizs közötti 122 kilométerrel zárul a 3470 kilométeres viadal, amelynek utolsó befutója hagyományosan Champs-Élysées-n lesz.

Eredmények:

20. szakasz, Lure-La Planche des Belles Filles, 36,2 km, egyéni időfutam:

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates) 55:55 perc

2. Tom Dumoulin (holland, Jumbo-Visma) 1:21 perc hátrány

3. Richie Porte (ausztrál, Trek-Segafredo) azonos idővel

…5. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 1:56 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Pogacar 84:26:33 óra

2. Roglic 59 mp hátrány

3. Porte 3:30 perc h.

A francia körversenyt a koronavírus-járvány miatt rendezik a nyár közepe helyett szokatlan időpontban, de még így is az idei első háromhetes viadal, mivel a szintén halasztott, általában májusi Giro d’Italia csak októberben lesz, és azt követi, részben átfedéssel a Vuelta a Espana.

Borítókép: a győztes Tadej Pogacar, a UAE-Team Emirates szlovén versenyzője ünnepel a 107. Tour de France profi országúti kerékpáros körverseny tizennegyedik, Lyon és Grand Colombier közötti 174,5 kilométeres szakaszának eredményhirdetésén 2020. szeptember 13-án