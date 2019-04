Sok magyar játékos lemorzsolódott

A keddi napon jelentősen megfogyatkozott a még versenyben lévő magyarok száma a budapesti asztalitenisz-világbajnokságon, de egy-egy női és férfi páros bejutott a legjobb 16 közé, Madarász Dóra révén pedig még egyesben is áll hazai játékos.

Egyesben rajta kívül mindenki búcsúzott, a férfiaknál az egyformán a selejtezőből feljutott Majoros Bence, Lakatos Tamás, Ecseki Nándor és Szudi Ádám a 128-as főtábla első fordulójában, míg a nőknél Póta Georgina, Fehér Orsolya, Bálint Bernadett, Hartbrich Leonie az első, Pergel Szandra pedig a második körben. Póta sorsolása szerencsétlen volt, már az első fordulóban egy ázsiai (tajvani) riválist kapott, s hat szettben kapott ki.

Pergel és Madarász a nyitókörben legyőzte európai (görög, illetve francia) riválisát, majd előbbi a folytatásban már nem bírt a japán Kato Mijuval, utóbbi viszont bravúrral továbbjutott. A 22. helyen kiemelt, kínai származású, holland Li Jiét győzte le 4-3-ra úgy, hogy 1-3-ról fordított. A következő ellenfele – szerdán – a kilencedik helyen kiemelt szingapúri Feng Tien-vej lesz.

Párosban is hasonló tettet hajtott végre a Madarász, Pergel duó, amely a második fordulóban ugyancsak 1-3-as szetthátrányban volt, ráadásul az ötödikben is 1-5 volt az állás, s innen sikerült visszakapaszkodni és nyerni egy francia kettős ellen. A nyolcaddöntőben a második helyen kiemelt kínai Szun Jing-sa, Vang Man-jü páros vár rájuk. Póta és a svéd Matilda Ekholm kiesett ebben a szakaszban, miután 4-1-re alulmaradt Li Jiével és a lengyel-kínai Li Qiannal szemben. Póta számára ezzel véget is ért a vb.

Férfi párosban is lesz magyar a 16 között, az ötödik helyen kiemelt Ecseki, Szudi duó a második körben azt a brazil kettőst verte meg 4-1-re, amelytől tavaly, a szlovéniai World Tour-verseny elődöntőjében simán kikapott. A magyaroknak egy selejtezőből indult portugál páros lesz a következő riválisa.

A szerdai versenynapon így négy hazai érdekeltségű meccsen is lehet majd szurkolni, 10 órától a vegyes páros nyolcaddöntőjében, majd sorrendben női egyesben, női párosban és férfi párosban.

A Hungexpón zajló vb vasárnapig tart.

