Shaun Murphy elvitte a show-t a snooker-gálán

Bár az esti szakaszt 4-3-ra Jimmy White nyerte, Shaun Murphy vitte el a show-t a szombaton rendezett gálán, ugyanis délután kétszer is a kuriózumnak számító maximális, 147-es brékkel nyert partit.

A 2005-ös világbajnok játékos pályafutása során versenyen ötször volt képes hasonló bravúrra, míg most a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban kétszer is sikerült neki, hogy megszakítás nélkül mind a 15 piros golyó után a színesek közül a legértékesebb feketét süllyessze el valamelyik lyukba, majd utána a hat színest is megfelelő sorrendben – növekvő értékük szerint – letakarítsa az asztalról.

A 35 éves sztár este is megpróbálkozott ezzel, de akkor a 15-15 piros és fekete golyó után a sárgát már nem tudta célba juttatni, mivel az utolsó piros golyónál pozíción kívül került. Bár azt egyfalas mandinerrel lyukba tette, majd a feketét is bravúrosan eltüntette, végül a sárgára megkísérelt újabb egyfalas mandiner már nem jött össze. A majdnem teltházas közönség így is vastapssal jutalmazta a produkcióját.

Az esemény magyar fellépői sem vallottak szégyent, ugyanis a Colour Clearence-ben, amikor a színes golyókat kell minél gyorsabban a zsebekbe helyezni, a rekorderként kilencszeres magyar bajnok Kojsza Zoltán érte el a nap legjobb teljesítményét a maga 27.6 másodpercével. A Shoot Out partiban – amikor eleinte 15, majd 10 másodpercük van a versenyzőknek egy-egy lökésre – pedig számos bravúrt bemutatva 100 feletti brékkel bizonyult jobbnak Murphynél.

A másik meccsen a 80-as és 90-es évek sztárja, White felülmúlta a mindössze 11 éves és termetéből adódóan gyakran hosszabbítóval játszó Révész Bulcsút. A döntő kulcspillanata az volt, amikor Kojsza tökéletes snookeréből – az eltalálni kívánt golyó takarásban van – egy parádés lökéssel kimenekült a mind hat vb-döntőjében alulmaradt White, aki így végül megnyerte ezt a számot.