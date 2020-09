Rekordot döntött LeBron James

A 15-ös csúcsot eddig rajta kívül Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant és Tim Duncan tartotta.

Minden esztendőben a szakírók megválasztják az év legjobb első, második és harmadik ötösét. A Los Angeles Lakers sztárja pályafutása során

most 13-adszor került be az első csapatba – ez is rekord -, míg korábban kétszer volt a második, egyszer pedig a harmadik ötös tagja.