Rangadón javíthatja ki a BL-zakót a Juventus

Massimiliano Allegri csapata egészen szerdáig veretlen volt a 2018/19-es szezonban, a bajnokságban tíz győzelem és egy döntetlen a mérlege, míg a Bajnokok Ligájában három győzelemmel állt. A Manchester United elleni hazai mérkőzésen aztán hiába volt jobb riválisánál egészen a hajráig és vezetett 1-0-ra, végül 2-1-re kikapott.

Ronaldo nem mindennapi góljával vezettek a torinóiak:

Are you kidding me? What a goal from #Ronaldo . #Juventus pic.twitter.com/1Tl0KeYnsA

Az olasz szakember az utóbbi hetekben rendre kritikus volt játékosaival a bajnoki meccsek után, ám az MU elleni találkozót követően dicsérte futballistáit, akik szerinte jól játszottak, egyetlen hibaként a helyzetek eltékozlását említette. Viszont szerinte a vereség hosszú távon jót tesz együttesének és játékosai sokat tanulnak belőle.

Aztán jött az a bizonyos utolsó tíz perc:

ICYMI: Man United beat Juventus 2-1 in Turin, thanks to the late goals from Juan Mata's freekick and an own goal by Alex Sandro. Cristiano Ronaldo scored to give Juve 1-0 lead but Mourinho United fought back to seal a stunning comeback.👊🔴 #MUFC #GGMU pic.twitter.com/NHJPLtAEYt

— Roro O'Monstro.™ (@Roromeo_MUFC10) November 7, 2018