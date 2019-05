Pochettino nem tudta visszafojtani a könnyeit (videó)

„Csodálatos ez az érzés,

– jelentette ki a 47 éves argentin szakember, aki a korábbi BL-párharcokhoz hasonlóan ezúttal is hangsúlyozta, hogy a játékosait hősöknek tartja. „A második félidőben egyszerűen fantasztikusan játszottak, megmutatták,

A Londonban elért 1-0-s győzelem után az Ajax saját közönsége előtt a 35. percben már 2-0-ra, összesítésben 3-0-ra vezetett. A szünet után azonban a Tottenham nagy nyomást gyakorolt a holland együttesre, a sérült sztárcsatár, Harry Kane helyén szereplő Lucas Moura pedig az 55. és az 59. percben is betalált, majd a 96. percben, a lefújás előtti másodpercekben a győzelmet és egyben a továbbjutást érő gólt is megszerezte.

Az utolsó perc egészen elképesztő, közös éneklés, majd síri csend amszterdami oldalon:

The last moments of the Ajax – Tottenham game from the stands. Just listen to the crowd after Lucas Moura scored his third goal. Unbelievable. pic.twitter.com/xDLp0SgX7N

„Ezen a szinten nagyon nehéz jól teljesíteni,

– mondta Pochettino, a mesterhármast szerző Mourát pedig „szuperhősnek” nevezte.

A 26 éves brazil támadó úgy nyilatkozott, képtelen arra, hogy elmagyarázza, milyen érzések kavarognak benne:

Christian Eriksen, a Tottenham dán középpályása – aki 2010-től 2013-ig játszott az Ajaxban – azt emelte ki, hogy ezúttal nem a taktika, hanem a küzdeni tudás, a szív és az akarat volt az, ami hozzásegítette őket a győzelemhez.

Ezek az érzelmek minden elárulnak:

Through the painful times of supporting Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino has given me some of the greatest memories of supporting our wonderful football club.

Can’t quite believe how this man has transformed our football club, so proud.#THFC #COYSpic.twitter.com/zuhc4oWJOl

— Ricky Sacks 🎙 (@RickSpur) May 8, 2019