Neymar megígérte, hogy megváltozik

Um Novo Homem todo Dia – Gillette -Neymar Jr

"Dentro de mim ainda existe um menino. As vezes ele encanta o mundo. As vezes ele irrita todo mundo. E minha luta é pra manter esse menino vivo. Mas dentro de mim, e não dentro de campo. Você pode achar que eu caí demais. Mas a verdade é que eu não caí. Eu desmoronei. E pode acreditar … isso dói muito mais que qualquer pisão em tornozelo operado. Eu demorei pra aceitar suas críticas.Eu demorei a me olhar no espelho e me transformar em um novo homem. Mas hoje eu to aqui, de cara limpa, de peito aberto. Eu caí. Mas só quem cai, pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra. Ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. Porque quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo." #umnovohomemtododia Assista o vídeo na íntegra no YouTube: https://youtu.be/lJRjk0SGcqQ

