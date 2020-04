Moyes: el voltunk kényeztetve

David Moyes, a West Ham United labdarúgócsapatának vezetőedzője úgy véli: a koronavírus-járvány következményeként fellépő pénzügyi nehézségek hatására a Premier League klubjai gyorsan át fogják gondolni működésüket.

Az angol élvonalban másfél hónapja állt le a játék határozatlan időre, emiatt utóbb több egyesület – köztük a West Ham – jelezte, hogy késlelteti a játékosok bérének kifizetését, vagy átmenetileg csökkenti a fizetésüket, ezzel is segítve a helyzet kezelését.

„Remélem, amikor visszatekintünk, mindannyian azt gondoljuk majd, hogy talán túlságosan el voltunk kényeztetve”

– mondta újságíróknak videokonferencia keretében. Hozzátette, a klubok irányítóinak el kell jutniuk addig, hogy elmondhassák, ha a jövőben hasonló helyzet alakul ki, képesek lesznek azon túljutni.

Szerinte az újrainduláskor törléssel kell kezdeni, mindegyik klubot meg kell menteni, egyik sem kerülhet vonal alá.

Az 56 éves tréner, aki önkéntesként gyümölcsöt és zöldséget szállít a leállás alatt, hangsúlyozta: a felsőbb osztályokban szereplő kluboknak kötelességük a megfelelő lépéseket megtenni, már csak azért is, mert igen sok pénzből gazdálkodnak. „Meg kell bizonyosodnunk arról is, hogy a játékosok is védettek” – szögezte le.

