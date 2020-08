Megszavazták a szezon legszebb gólját (videó)

A londoniak 28 éves támadója december 7-én a Burnley elleni 5-0-s siker alkalmával talált úgy a kapuba, hogy saját 16-osánál vette át a labdát, majd hatalmas sprintben,

nagyjából a rivális 11-es pontjáig, közben több védőt is kicselezett, majd higgadtan gurított a hálóba.

The @premierleague goal of the season 🔥

A well deserved accolade for a sensational solo effort from Son Heungmin 👏pic.twitter.com/tZI2UQkBkj

— FIFA.com (@FIFAcom) August 13, 2020