Még életében nem kapott ekkora verést Tom Brady

Előzetesen a forduló rangadójának ígérkezett, végül azonban a New Orleans Saint rendkívül sima, 38-3-as győzelmét hozta a Tampa Bay Buccaneers otthonában rendezett mérkőzés a profi amerikaifutball-liga (NFL) vasárnapi játéknapján.

A kilencedik játékhéten ebben a szezonban második alkalommal találkozott egymással a Tom Brady által irányított Tampa Bay, illetve a Drew Brees vezette New Orleans. A New England Patriots együttesével hat bajnoki címet nyert Brady rendkívül gyenge napot fogott ki ezúttal, három alkalommal is eladta a labdát, így csapatának esélye sem volt a győzelemre. A 43 éves játékos több mint húsz esztendős pályafutásának ez volt a legnagyobb arányú veresége, az eddigi negatív rekordot egy 2003-as, Buffalo Bills elleni 31-0-s összecsapás tartotta.

A bajnoki címvédő Kansas City Chiefs a vártnál ugyan nehezebben, de legyőzte a Carolina Pantherst, míg a Pittsburgh Steelers a mezőnyben egyedüliként a Dallas Cowboys elleni győzelemmel megőrizte veretlenségét.

NFL, 9. játékhét:

Atlanta Falcons-Denver Broncos 34-27

Buffalo Bills-Seattle Seahawks 44-34

Indianapolis Colts-Baltimore Ravens 10-24

Jacksonville Jaguars-Houston Texans 25-27

Kansas City Chiefs-Carolina Panthers 33-31

Minnesota Vikings-Detroit Lions 34-20

Tennessee Titans-Chicago Bears 24-17

Washington Football Team-New York Giants 20-23

Los Angeles Chargers-Las Vegas Raiders 26-31

Arizona Cardinals-Miami Dolphins 31-34

Dallas Cowboys-Pittsburgh Steelers 19-24

Tampa Bay Buccaneers-New Orleans Saints 3-38

csütörtökön játszották:

San Francisco 49ers-Green Bay Packers 17-34

hétfőn játsszák:

New York Jets-New England Patriots

