McLaren-csapatfőnök: több istálló is csődbe mehet

Az amerikai szakember a BBC-nek azt nyilatkozta,

A Forma-1-es világbajnokság idei szezonja még nem rajtolt el, hat futamot elhalasztottak, kettőt töröltek, jelen állás szerint június közepén, Kanadában indulhat az idény.

A csapatok, a kereskedelmi jogokat birtokló Liberty Media, valamint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) abban már korábban megállapodtak, hogy a jövő évre tervezett szabálymódosítások bevezetését 2022-re halasztják, de Zak Brown szerint ennél jóval többre van szükség. A McLaren vezetője úgy véli,

a világban most tapasztalható gazdasági és egészségügyi helyzetben nem lehet azt feltételezni, hogy bárki is befektetne egy pénzügyi gondokkal küzdő F1-es istállóba.

A múlt héten a McLaren volt az első csapat, amely szabadságra küldte a dolgozóit, a Moody’s hitelminősítő intézet vizsgálata szerint pedig a Forma-1 pénzügyi kilátásai máris átfordultak pozitívból negatívba.

A vb-sorozatban szereplő istállók vezetői hétfőn telefonos konferencia keretében vitatják meg a költségcsökkentő terveket, és

Brown ugyanakkor azt mondta, ez a határ akár 100 millió dollárra is csökkenhet.

– jelentette ki az amerikai szakember.

Az is elképzelhető ugyanakkor, hogy az eredetileg 2021-re tervezett szabályváltoztatások bevezetését még tovább, 2023-ig tolják.

