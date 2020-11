Másodperceken múlt Grosjean élete

A 34 éves francia versenyző három kanyarral

Grosjeannak ki kellett szabadítania magát az üléséből, a Haas hivatalos adatai szerint 28 másodpercet töltött a lángok között, míg végül ki tudott mászni a roncsból, és a mentőcsapat tagjainak segítségével elhagyta a baleset helyszínét.

– számolt be a történtekről Roberts, aki az elsők között ért oda a szerencsétlenség helyszínére.

„Volt egy tűzoltó, aki nagyon hamar elkezdte az oltást, és a porral oltó visszaszorította annyira a lángokat, hogy amikor Romain már elég magasan volt, akkor a sérült korlát felett ki tudtuk őt menteni” – mondta Roberts, aki szerint csak másodperceik voltak segíteni a versenyzőnek, a lángok ugyanis ennyi idő után újra magasra csaptak fel. A szakember hozzátette,

Roberts azt mondta, első dolga volt ellenőrizni, hogy a versenyző már nincs életveszélyben, ezt követően azonnal elszállították a baleset helyszínéről.

Grosjean vasárnap késő este a Haas istálló, valamint saját Facebook-oldalán jelentkezett egy videóval a kórházi ágyáról. A francia pilóta mindkét kézfején égési sérüléseket szenvedett, ezt leszámítva azonban jól van, és hangsúlyozta: a versenyzők fejét védő, glória elnevezésű HALO-rendszernek köszönheti az életét, amely 2018 óta kötelező az F1-ben, és amelynek bevezetését korábban ő maga is ellenezte.

An update from Romain Grosjean on his Instagram ❤️ @RGrosjean pic.twitter.com/Pps94VpAQT

— WTF1 (@wtf1official) November 29, 2020