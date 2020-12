Kevin Escoffier-t ki kellett menteni az óceánból a vitorlásversenyen

Továbbra is Charlie Dalin vezet a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen.

A PRB-t kormányzó Escoffier akkor került bajba, amikor

hajója egyelőre tisztázatlan okból elsüllyedt.

Négyen indultak a mentőtutajában menekülő versenyző keresésére, végül a korábban a harmadik helyen is haladó Le Cam (Yes we Cam!) talált rá társára az éjszaka közepén. Az eset Fokvárostól 580 tengeri mérföldre délnyugatra történt, a mentést nehezítette, hogy

sötétben, olykor ötméteres hullámok között kellett a bajba jutott hajóst a fedélzetre juttatni.

A 61 éves Jean Le Cam, aki most megmentette honfitársát, 12 éve maga is hasonlóan járt. Akkor Vincent Riou sietett a segítségére, amikor vitorlása felborult 2009 januárjában a chilei partok közelében, 200 mérföldre a Horn-foktól. Le Cam rekordot jelentő módon ötödik Vendée Globe-ján indul, a 2004-2005-ös menetben a második helyen végzett.

A november 8-án elrajtolt viadalon Charlie Dalin vezet az Apiviával, előnye jelenleg 219 tengeri mérföld. A második helyen Thomas Rettant halad a LinkedOuttal, míg a harmadik helyen az ugyancsak francia Louis Burton a Bureau Vallée 2-vel, ugyanakkor jelenleg nehéz a pontos állást meghatározni, mert

a társaikat mentő hajósok idejéből a viadal végén levonják majd a mentéssel töltött időt.

A 33 fős mezőnyből eddig hárman adták fel a versenyt, köztük a nagy esélyesnek tartott brit Alex Thomson.

A földkerülő vitorlásversenyek közül a Vendée Globe a legnehezebb: az indulóknak 18 méteres, egytestű hajójukkal egyedül, kikötés és külső segítség nélkül kell megkerülniük a bolygót. A leggyorsabbakat január közepére várják Franciaországba. A versenycsúcsot a francia Armel Le Cléach tartja, aki a legutóbbi földkerülést 74 nap 3 óra 35 perc 46 másodperc alatt teljesítette. Fa Nándor az 1992-93-as Vendée Globe-on legjobb nem franciaként az ötödik, 2016-17-ben pedig a nyolcadik helyen végzett, ezt követően visszavonult a versenyzéstől.

