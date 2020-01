Későn jött Ronaldo gólja, kikapott a Juventus

A találkozó 63. percében Piotr Zielinski góljával szerzett vezetést a nápolyi együttes, amely a 86. percben, Lorenzo Insigne találatával biztosította be a győzelmét. A vendégek számára Cristiano Ronaldo 90. percben szerzett gólja a szépítéshez volt elég.

A Napoli hetedik győzelmét aratta a bajnoki szezonban, 11. hazai fellépésén a negyediket.

Az ünneplés pillanatai:

Napoli after the huge win singing with the Curva 😍

📽️ IG/OfficialSSCNapoli pic.twitter.com/ctZCpcvWvO

— Italian Football TV (@IFTVofficial) January 27, 2020