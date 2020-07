Itt van a plexiüveges NFL-sisak

A nap- és síszemüvegekre specializálódott Oakley cég által kifejlesztett kiegészítő megakadályozza, hogy a játékosok izzadsága és nyála elérje a többieket.

Az NFL orvosi bizottsága ajánlja ennek a viselését, ugyanakkor nem tették kötelezővé. Több játékos – köztük a liga egyik legjobb védője, JJ Watt – már jelezte, hogy zavarja a futballban, ezért nem fogja használni.

The NFL has unveiled a mouth shield to combat the coronavirus.

Currently, there is no mandate to wear the new product, but the NFL's medical experts are advocating for the use of the protective equipment. https://t.co/WFM1b5jnRd

— NFL on ESPN (@ESPNNFL) July 13, 2020