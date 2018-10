Ifjúsági olimpia: még soha nem szerepeltek ilyen jól a magyarok

HIRDETÉS

Budapest Debrecen Győr Miskolc Pécs Siófok Szeged Szolnok Szombathely Békéscsaba Eger Kaposvár Kecskemét Nagykanizsa Nyíregyháza Salgótarján Sopron Székesfehérvár Szekszárd Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg Dunaújváros 16° 21° 9° Közepesen felhős P 22° 9° Sz 19° 8° V 15° 6° H 16° 5° Részletes előrejelzés

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Gyász "Bennünk él egy arc és egy meleg tekintet, Egy simogató kéz, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk senki soha el nem vehet." Megemlékezésül VALTER LAJOS volt abai lakos halálának 25. évfordulóján. Szerető családja Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Özv. KOTTYÁN JÁNOSNÉ szül. Kovács Ilona 2018 október 14-én, életének 85. évében örökre megpihent. Temetése 2018. október 20-án 11 órakor lesz a sárszentmihályi református temetőben. Gyászoló családja Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TAKÁCS JÓZSEF zámolyi lakos 65 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2018. október 19-én 10 órakor Székesfehérváron, a Béla úti temető vízbemosásos parcellájában lesz. A gyászoló család "Úgy ment el, ahogy élt, csendben és szerényen, Megfáradt lelke pihenjen békében." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA GIZELLA 1946-2018 rövid betegség után váratlanul elhunyt. Temetése 2018. október 19-én pénteken, 11 órakor lesz a Sóstói katolikus temetőben. Gyászolják: gyermekei, testvérei és azok családjai "Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, Ha látni akartok, nézzetek az égre." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOVÁCS ISTVÁN nyugalmazott rendőr zászlós 2018. október 10-én, életének 87. évében örökre megpihent. Temetése 2018. október 20-án 13 órakor lesz az enyingi református temetőben. Gyászoló családja Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SCHWEIGHARDT ISTVÁNNÉ szül: Schweighardt Gizella 87 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2018. október 20-án 14.30 órakor lesz a balinkai temetőben. A gyászoló család "Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájadalommal tudatjuk, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagyapánk, testvérem BODA LÁSZLÓ volt KÖFÉMES dolgozó 62 éves korában, türelemmel viselt hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2018. október 19-én pénteken, 14 órakor lesz a kisfaludi temetőben. Külön köszönet a Szent György Kórház Pulmonológiai Osztály orvosainak és ápolónőinek az odaadó önzetlen segítségükért, mellyel az utolsó óráit megkönnyítették. A gyászoló család Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, SZABÓ SÁNDORNÉ szül. Németh Éva életének 63. évében hosszan tartó súlyos betegségben csendben elhunyt. Temetése 2018. október 19-én 15 órakor lesz a verebi református temetőben. Gyászoló család Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó édesanyánk TURCSÁNYI JÓZSEFNÉ sz. Halmi Mária 73 éves korában elhunyt. Temetése 2018. október 18-án 14.30-kor lesz a Béla úti temetőben. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik drága halottunkat, id. OSZTOTICS JÓZSEFET utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel nagy fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Köszönetet mondunk mindazoknak, akik PREINER JENŐNÉ (sz. Schuller Mária) búcsúztatásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család "Csendesen megpihentél, Csillagok közé mentél, Emléked szívünkben, örökké él." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY ISTVÁNNÉ sz. Boros Margit (magyaralmási születésű, székesfehérvári MÁV nyugdíjasa) 83 éves korában elhunyt. Végső búcsút a Sóstói katolikus temetőben veszünk tőle, 2018. október 18-án csütörtökön, 15 órakor. Gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MÉSZÁROS ZOLTÁN agárdi lakos méltósággal viselt súlyos betegségben elhunyt. Szeretett halottunktól végső búcsút 2018. október 17-én 11:00 órakor veszünk az agárdi temetőben. A gyászoló család Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy STEINER GYÖRGY 70 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2018. október 17-én 9 órakor a Hosszú temető ravatalozójában lesz, majd a Szedreskerti temetőben veszünk tőle végső búcsút. Egyben köszönetet mondunk minden rokonnak, ismerősnek, jóbarátnak, lakótársnak akik a temetésen résztvesznek. Gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RUHS MAGDOLNA 81 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2018. október 17-én 16 órakor lesz a kápolnásnyéki katolikus temetőben. A gyászoló család Szomorú szívvel tudatjuk, hogy SIMÓKA PÉTERNÉ született Görög Csilla türelemmel viselt hosszú betegség után, 2018. szeptember 27-én elhunyt. Búcsúztatására 2018. október 18-án csütörtökön, 11 órakor, Székesfehérváron a Sóstói református temetőben kerül sor. Kérjük, hogy a szertartáson résztvevők egy szál virággal fejezzék ki az elhunyt iránti tiszteletüket. Köszönettel: a gyászoló család Szeretettel gondolunk elhunyt TANÁRAINKRA és OSZTÁLYTÁRSAINKRA 50 éves osztálytalálkozónk alkalmából. 1968-ban végzett úrhidai nyolcadikosok Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VARGA LÁSZLÓNÉ szül. Csákberényi Nagy Erzsébet 79 éves korában elhunyt. Temetése 2018. október 16-án 13.30-kor lesz a székesfehérvári Csutora temetőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS LÁSZLÓNÉ szül. Mazzag Mária 73 éves korában elhunyt. Temetése 2018. 10. 15-én 11 órakor lesz a Csutora temetőben. Gyászmise 2018. 10. 14-én 19 órakor a Szent Imre-templomban. Gyászoló család Köszönetet mondunk mindazoknak, akik PAP JÓZSEF búcsúztatásán részt vettek, fájdalmunkban velünk osztoztak. A gyászoló család

HIRDETÉS

An exception has been thrown during the rendering of a template ("More than one result was found for query although one row or none was expected.").