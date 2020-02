Hivatalos: Zijes a Chelsea-ben folytatja (videó)

A holland klub az előző szezonban bajnok és kupagyőztes lett, ráadásul a Bajnokok Ligájában bejutott a legjobb négy közé, és a sikerek egyik fő letéteményese a 26 éves afrikai támadó középpályás volt. A játékos ázsiója a mostani idényben tovább emelkedett, mivel a bajnokságban és a BL-ben nyolc gólt szerzett és 18 gólpasszt adott.

Zijesért 40 és 44 millió euró közötti összeget fizet a londoni egyesület – közölte az Ajax, hozzátéve, hogy a futballista Amszterdamban fejezi be a szezont, majd július elsején csatlakozik a Chelsea-hez.

És hogy mi várható? Valami hasonló:

Hakim Ziyech in the Premier League should be fun 😍 pic.twitter.com/FDgfSS4zlz

