Hamilton volt a leggyorsabb a harmadik szabadedzésen

Második Bottas, harmadik Verstappen lett a Spanyol Nagydíj harmadik szabadedzésén.

Lewis Hamilton nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj harmadik szabadedzését szombaton Barcelonában.

A Mercedes vb-címvédő és a pontversenyben most is éllovas brit versenyzője a pénteki második tréningen is a leggyorsabb volt. Mögötte csapattársa, az első gyakorláson első finn Valtteri Bottas végzett másodikként szombat délben.

A holland Max Verstappen (Red Bull) az első két tréninghez hasonlóan harmadik lett.

Néhány perccel a szabadedzés vége előtt Esteban Ocon összetörte a Reanult-t, mivel Kevin Magnussen hirtelen fékezett előtte, a francia pedig elrántotta a kormányt és autója a falnak csapódott. Az edzés így piros zászlós jelzés alatt ért véget.

Eredmények (a formula1.com alapján):

3. szabadedzés (élcsoport):

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:17.222 perc

2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:17.373

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:17.737

4. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 1:18.046

5. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 1:18.096

6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:18.193

pénteki eredmények:

2. szabadedzés (élcsoport):

1. Hamilton 1:16.883 perc

2. Bottas 1:17.170

3. Verstappen 1.17.704

4. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 1:17.868

5. Romain Grosjean (francia, Haas) 1:18.133

6. Leclerc 1:18.147

1. szabadedzés (élcsoport):

1. Bottas 1:16.758 perc

2. Hamilton 1:16.824

3. Verstappen 1.17:724

4. Leclerc 1:17.970

5. Sebastien Vettel (német, Ferrari) 1:17.981

6. Grosjean 1:18.291

A további program:

szombat:

időmérő edzés 15.00

vasárnap:

futam 15.10

Forrás: MTI

Borítókép: Lewis Hamilton a Forma-1 Spanyol Nagydíjának harmadik szabadedzésén 2020. augusztus 15-én