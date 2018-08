Futballünnep és balhé is volt Sepsiszentgyörgyön (videó)

Történelmi mérkőzést nyert a Sepsi OSK, amely 2-0-ra győzte le a labdarúgó 1.Liga alsóházának éllovasát a Bukaresti Dinamót. A fővárosi csapat szurkolói szó szerint könnyes szemel hagyták el a sepsiszentgyörgyi stadiont, mivel az összecsapás utolsó perceiben egy incidens miatt a rendfenntartók könnygázspray-vel fékezték meg őket, hogy a kerítést áttörve ne rohanjanak a pályára.

A Liga 1 alsóházi rájátszásának 7. fordulójában a Sepsi OSK telt ház előtt-, azaz több mint 4000 háromszéki szurkoló jelenlétében fogadta a Bukaresti Dinamót, amelyet mintegy 200 szurkolója kísért el Sepsiszentgyörgyre – írta meg a Maszol. Több szemtanú beszámolója szerint a rendőri kísérettel, autóbusszal bevonuló fővárosi szurkolók gyalázkodó szavakat kiabáltak a járókelőknek, majd a stadion előtt is kiabált egymásnak a két szurkolótábor.

A mérkőzés tűző napsütésben, jó hangulatban kezdődött, ugyanis bevonult a pályára a hétvégén harmadik bajnoki győzelmét megszerző Sepsi SIC női kosárlabdacsapat, akiket hangosan ünnepelt a lelátókon összegyűlt tömeg, amely később a mérkőzés közben is végig hangosan buzdította kedvenc focicsapatát.

A Sepsi OSK elszánt és bátor focit játszva kétszer is a Dinamó hálójába talált.

Az összecsapás hőse Ibrahima Tandia volt, aki először a 30. percben Marko Simonovszki passzát követően lőtte a Dinamó kapujába a labdát. A folytatásban mindkét oldalon számos helyzet alakult ki, de a rendes játékidőben nem született már több gól.

A hosszabbításban a pályán és a lelátókon is érezhető volt a feszültség, hiszen korábban három alkalommal is az utolsó percekben vesztett értékes pontokat a sepsiszentgyörgyi csapat. Ez alkalommal viszont Niczuly Roland bravúrosan védte a hazaiak kapuját. A 91. percben Ibrahima Tandia duplázott, amikor egy ellentámadás végén 12 méterről ismét betalált a Dinamó kapujába, ezzel el is dőlt a találkozó eredménye.

Ezt az eredményt már nehezen viselték a Bukaresti Dinamó szurkolói. Mindenki megrökönyödésére a Székely Légió szektoránál egy feketébe öltözött,

értesülések szerint dinamós szurkoló letépett egy kerítésre kiakasztott magyar zászlót, és beszaladt vele a pályára.

A rendfenntartók ugyan szaladtak utána, de még arra is volt ideje, hogy belerúgjon a középkezdéshez elhelyezett labdába. A férfit végül csak a másik térfélen, a Dinamó szurkoló szektor előtt sikerült földre teperni.

Amíg a rendfenntartók a pályára beszaladó férfival voltak elfoglalva, a fővárosi szurkolók áttörték a védőkerítést és be akartak rohanni a pályára, hogy megvédjék társukat.

Ekkor a rendfenntartók könnygáz spray-vel terelték vissza a lelátókra a dinamós szurkolókat, de kapott belőle a fővárosi klub vezérigazgatója, Ionel Dănciulescu is, aki szintén a lelátón tartózkodott. Ekkor már szükség volt a csendőrök közbelépésére is, akik körbezárták a fővárosi szurkolókat. A könnygázspray egy idő után belepte a pályát is, a játékosok a pólójukba rejtették arcukat, de a szél a hazai lelátók fele is fújt a csípős gázból.

Az incidens miatt a mérkőzést néhány percre félbe kellett szakítani. Az újraindítás után következett még néhány percnyi foci. Az összesen 11 percnyi hosszabbítás viszont már nem változtatott a végeredményen, a Sepsi OSK megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

A mérkőzést megzavaró incidenst várhatóan kivizsgálja a Román Labdarúgó Szövetség és a házigazda csapat is. Érdeklődésünkre a Sepsi OSK szóvivője, Kiss Edit elmondta, a pályára berohanó férfit a csendőrség vizsgálja, ők fogják kideríteni, hogy valóban dinamós szurkoló volt-e a provokáló személy. A sepsiszentgyörgyi klub a hatósági vizsgálat lezártát követően, keddre ígért tájékoztatást az esetről.

Borítókép: Maszol / Dávid Attila