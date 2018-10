Fucsovics legyőzte Fogninit a nyolcaddöntőben

„Küldetés teljesítve, de ez még nem a végállomás” – jelentette ki a meccs után a negyeddöntőbe jutott magyar klasszis.

Fucsovics Márton szetthátrányból fordítva legyőzte a hetedik helyen kiemelt Fabio Fogninit szerdán a 2,2 millió euró (694 millió forint) összdíjazású bécsi keménypályás férfi tenisztorna nyolcaddöntőjében.

A nyitókörben hétfőn a kanadai Felix Auger-Aliassime-t búcsúztató magyar játékos három héten belül már a második találkozójára készülhetett az olasz (15.) ellen, október elején a pekingi negyeddöntőben az ellenfél 6:4, 6:4-re nyert. (Annak a meccsnek a hajrájában Fognini fájdalmas arccal a bokájához kapott, percekig ült az egyik vonalbíró székén, de végül győztesen vonult le a pályáról. Többen úgy vélték, hogy színészi alakításával csak Fucsovicsot próbálta megzavarni, ám kiderült, hogy nagyon is valódi sérülésről volt szó, amely miatt ki sem tudott állni az elődöntőre.)

Bécsbe már szemlátomást egészségesen érkezett, keddi bemutatkozásán 6:4, 6:3-ra verte a bosnyák Damir Dzumhurt (51.).

A magyar-olasz nyolcaddöntő Fucsovics számára kiemelt téttel bírt, mivel egy éve ugyanezen a héten negyeddöntőt vívott Bázelben, és csak óriási csatában maradt alul a top 10-es horvát Marin Ciliccsel szemben.

Azaz idén csak akkor tarthatta meg világranglista-pontjait, ha ismét eljut a negyeddöntőig, ellenkező esetben lejjebb csúszik a karriercsúcsot jelentő 40. helyről.

Az Australian Open 2015-ös páros bajnoka nyolc tornagyőzelmet aratott, és több mint 11 millió dollárt teniszezett már össze, míg Fucsovics májusban Genfben szerezte meg első ATP-trófeáját, és 1,6 millió dollárt keresett a pénzdíjakból.

Kettejük második csatájára a bécsi Stadthalle kisebbik pályáján, a nyolcszáz ülőhelyes Next Gen Courton került sor, mintegy háromszáz néző előtt. Az első négy gémben magabiztosan adogattak, aztán a 26 éves magyar egy látványos átemeléssel értékesítette első bréklabdáját. Fognini ápolást kért a bokájára – közben megtelt a terem -, majd szokásához híven folyamatosan szövegelt a pályán, a vonalbírókkal, a székbíróval vagy a nézőkkel vitatkozva. Ennek ellenére 4:4-nél utolérte magyar ellenfelét, aki 4:5-nél négy szettlabdát még bravúrral hárított, az ötödiket azonban az olasz (vélhetően) a vonalra ütötte. Mivel ebben a csarnokban nincs videovisszajátszás, így Cedric Maurier ítéletét nem lehetett kétségbe vonni, 49 perc elteltével az olasz került szettelőnybe.

A folytatásban újra kiegyenlített küzdelem zajlott, aztán – akárcsak az első játszmában – 2:2-nél megint Fucsovics brékelt, csakhogy ezúttal eljutott 5:3-ig, és második játszmalabdáját kihasználva, másfél óra elteltével egyenlített. Az utolsó felvonás már egyértelműen a nyíregyházi teniszező fölényét hozta, és még az sem zavarta meg, hogy Fognini csúnyán összeveszett a főbíróval. Fucsovics 3:1-nél még elvesztette az adogatását, de ezután már csak egy gémet engedélyezett egyre dekoncentráltabb riválisának, és végül 2 óra 2 perc alatt nyert.

„Ma minden fejben dőlt el”

„Három hete kikaptam tőle Pekingben, de arra nagyon jó volt az a meccs, hogy sokat tanultam belőle, és annak köszönhetően tudtam most fordítani. Edzőmmel, Sávolt Attilával taktikailag abban maradtunk, hogy játszom a saját játékomat, próbálom a saját fegyvereimmel legyőzni őt, de most a mérkőzés után azt beszéltük, hogy ma tulajdonképpen minden fejben dőlt el” – mesélte a világranglista 40. helyezettje az MTI-nek. „Fontos volt, hogy fejben maradjak ott higgadtan, mert tudtam, hogy el fogja magát ütni, meg tud őrülni a pályán. Az első szetthez nem sok hiányzott, és utána éreztem, hogy ha türelmes vagyok, akkor meg tud fordulni ez a meccs.”

A 26 éves magyar játékos kifejtette, az olasz úgy viselkedett, ahogy előzőleg várták, és a győzelem egyik kulcsa az volt, hogy jól kezelte ellenfele dühkitöréseit.

„Biztosan benne volt az is, hogy így akarta tördelni a játékot azért, hogy kizökkentsen engem, de én mindent elengedtem a fülem mellett, és csak a következő pontra koncentráltam” – jelentette ki Fucsovics, majd kitért arra, hogy furcsa volt a tízezres centerpálya után egy pici csarnokban játszani, szokni kellett a kisebb teret, a gyorsabb pályát és labdát.

A nyíregyházi teniszező beszélt fájó válláról is, amely mint kifejtette, nem jobb, de szerencsére nem is rosszabb az előző mérkőzés óta, és elmondása szerint a szerda este hátralévő részét minden bizonnyal a válla kezelésével tölti majd. Nagy könnyebbség az is – tette hozzá -, hogy csütörtökön csak egy könnyű edzés vár rá, így rá tud pihenni a folytatásra.

„Amikor tavaly bejutottam a bázeli negyeddöntőbe, az egy kisebb csoda volt, karrierem legnagyobb eredményét értem el, de most már úgy vagyok itt, hogy nyerni akarok. Nem szeretnék megállni, ez még nem a végállomás, megyek tovább, szerencsére a sorsolásom is jó” – utalt arra, hogy a pénteki negyeddöntőben a selejtezőből érkezett kazah Mihail Kukuskin (71. a világranglistán) vagy a szerencsés vesztesként főtáblára került orosz Andrej Rubljov (76.) vár majd rá.